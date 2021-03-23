文化部新人事 文創司長江清松、工藝中心主任張仁吉
文化部今日宣布新人事安排，原任文創發展司司長陳悅宜陞任國立傳統藝術中心主任後所遺職缺，由現任客家委員會產業經濟處處長江清松接任；原任國立台灣工藝研究發展中心主任許耿修退休後遺缺，則由文化部文化資產局副局長張仁吉接任。
新任文創發展司司長江清松，是文化大學中山學術研究所博士，曾任行政院客家委員會科長、綜合規劃處處長等職。2019年籌辦浪漫台三線藝術季，策展設計獲2020國際級設計大獎Good Design Award；規劃推動客庄旅遊券，有效振興客庄產業。李永得表示，相信江清松能夠發揮其文化產業專長，持續健全文化金融專業體系及創新生態系統，支持台灣優異的原生創意繼續萌芽創造更多產業可能。
新任國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉，現任文化部文化資產局副局長，曾任國立台灣工藝研究所研究員兼主任、國立台灣美術館副館長、兼任中華民國工藝發展協會及台灣工藝發展協會秘書長等職。過去推動台灣工藝文化園區營運與台灣生活工藝運動計畫，並籌辦台灣工藝之家及時尚工藝產業跨域平台等，奠定台灣工藝傳承及發展的重要基礎。李永得表示，相信張主任能夠帶領工藝中心持續深化工藝人才培育，發揚工藝職人精神，建構完善工藝產業生態系，向國際推展台灣工藝文化。
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