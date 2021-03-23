文化部新人事 文創司長江清松、工藝中心主任張仁吉

周日的台北景美山步道，資深步道師正帶領學員們仔細的測量間距，因為原有步道的木頭階梯已經嚴重腐朽，步階下方被土石沖刷讓坡度變高，步道師們用最貼近地貌，就地取材的方式，徒手修復步道。步道師是一群無償志工，因為對土地森林的熱愛，利用「手作」來還原步道，「千里步道協會」在2015年發展出步道師認證體系，訓練學員們了解步道的土質 、環境生態、歷史人文以及施工設計等，專業化的養成，讓步道師更有自信並為社會所認同。...

2021-03-22 07:00