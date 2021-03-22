北榮開打新冠疫苗 醫護：照顧的擔心大於接種的疑慮

首批AZ疫苗今天針對醫護人員優先開打，8時許，台北榮總第一門診大樓二樓就開始準備新冠肺炎疫苗接種區，並由副院長侯明志於8時45分帶頭打下第一針，並笑說「完全沒感覺，可能是打針的同仁技術太好了！」負責確診者照護的專責病房蘇護理長則表示，照顧病患的擔心大於接種疫苗的疑慮，而願意第一波施打疫苗，但「完全沒有不適」。

大約8時半，陸續便有剛下大夜班的急診部醫護人員來到疫苗接種區。但要打疫苗要先過三關，包括資料填寫、量血壓、醫師問診，最後才到接種環節。

前三日因為還在試跑流程並加以修正，因此安排每日施打60人，上、下午分別施打30人；施打後需休息觀察30分鐘。而一瓶疫苗可接種十人，開封後須於6小時內施打完畢，因此也見到接種區的護理師也在開瓶後按下計時器。

侯明志表示，自己抱著「對疫苗有信心且期待」的心情而來。而對於AZ疫苗在歐洲引發血栓事件的疑慮，他說，都還沒有確定的因果關係，除了配合政府政策，也希望透過風險最高的醫護人員施打，讓民眾了解疫苗確實是安全的，「而且現在一點感覺都沒有」。

打完疫苗後，除了有些人表示手臂痠痛外，大部份的醫護人員都表示「沒有感覺」，甚至有人說「比打流感還沒感覺」。

北榮家醫部社區醫學科主任張曉婷表示，北榮第一批獲得中央配發疫苗500劑雖，然上周五晚間突然接獲今天就要施打疫苗的通知，但好在醫院從過年前就開始疫苗接種進行規劃，依據政府的規範排定風險順序，因此還算順利。