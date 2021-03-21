竹市兩醫院獲配AZ疫苗 新竹台大分院先打馬偕晚兩天
11.7萬劑AZ疫苗預定明天（22日）開放第一線醫護人員施打，新竹市獲配800劑，將由新竹台大分院與新竹馬偕醫院規畫施打，目前已有428名醫護人員報名，據悉，報名的醫護人員幾乎都保持平常心，醫院人力安排也正常。
新竹市府指出，竹市目前規劃配合施打COVID-19疫苗為新竹台大分院與新竹馬偕醫院，兩間醫院已各獲配送400劑疫苗，合計800劑，明天將由新竹台大分院施打第一波，新竹馬偕醫院預計23日施打。
有醫政人員指出，這次接種疫苗採不強迫方式進行，通常會報名施打疫苗的醫護人員基本上都已經再三考慮過，心態上很正面或保持平常心，若真的忐忑不安就不會報名施打疫苗，因此報名施打者中較無信心不足的問題。
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