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自首專案助移工變黑工 移民署：依法查處

聯合報 / 記者廖炳棋/即時報導
移民署指出，2012年即有自行到案機制，並非疫情影響才有這個政策。記者廖炳棋/翻攝
移民署指出，2012年即有自行到案機制，並非疫情影響才有這個政策。記者廖炳棋/翻攝

聯合報今天報導「疫情推自行到案免具保專案，非法移工自首可暫離收容所，成打黑工助力」，移民署今早指出，自從2012年即有自行到案機制，並非疫情影響才有這個政策。移民署說，基於保障人權，對於自行到案且有意願返國者，依法得免收容，且限令其自行出國，若未依限出國，移民署將依法收容遣送。

聯合報今天報導，受疫情影響，東南亞部分國家航班停飛、減班，國內逾期居留的外籍移工無法遣送離境，擠爆移民署各地收容中心；由於收容能量不足，移民署採台籍人士作保，移工可暫離收容所的權宜措施，然而這項權宜措施，卻意外成了在台移工非法打工的助力。

移民署另推「自行到案免具保」專案，若非法移工自首，可暫離收容所，等有班機再聯絡遣返。

聯合報報導指出，人力仲介業者發現，許多移工把移民署的「自行到案免具保」專案，當成非法打工的擋箭牌，很多失聯的落跑移工取得自行到案證明後，就放心到薪資較高的營建業、農業界打黑工。由於落跑移工以看護工最多，不少長照家庭因此陷入困境。

移民署今早強調，失聯移工自行到案後，返國前的滯台期間不得非法工作，若經查獲將依法收容遣送。此外，移民署持續協調特定國家安排包（專）機，加速遣送受收容人，移民署說目前收容所的收容量在可控制範圍，沒有大爆滿情事。至於移工失聯或打黑工的原因複雜，移民署將持續協調勞政機關強化源頭管理配套。

移民署說，將持續協調特定國家安排包（專）機，加速遣送受收容人。記者廖炳棋/翻攝
移民署說，將持續協調特定國家安排包（專）機，加速遣送受收容人。記者廖炳棋/翻攝

移民署 移工 疫情

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