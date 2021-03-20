52台江山可能對半分？台固申請台視新聞台替補

NCC決議不予換照使中天新聞台離開有線電視後，全台灣的52台已經空頻超過三個月，繼中嘉與年代集團董事長練台生旗下有線電視系統商各自送件以華視新聞資訊台、台視新聞台替補52台後，NCC證實，台固媒體旗下5家系統商於19日送件申請以台視新聞台補位。業界認為，凱擘也可能選擇台視，如果華視、台視都通過，全台52頻道可能「二分天下」。

由於台固媒體屬於「泛富邦」體系，業界預期，富邦集團旗下的凱擘也可能選擇送交以台視新聞台替補52台的申請。

中嘉旗下12家系統商，以及2家獨立系統業者聯維、寶福皆以NCC屬意的華視新聞資訊台作為替補，據NCC統計，這幾家系統業者收視戶總共約116萬戶，占全台收視戶的23.8%；申請由台視新聞台補位的練台生旗下9家系統商，以及台固媒體5家系統業者，收視戶總計約89萬戶，占全台收視戶的18.3%，凱擘擁有近百萬收視戶，若也遞件台視，將占近4成收視戶。