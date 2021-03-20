聽新聞
test
0:00 / 0:00

52台江山可能對半分？台固申請台視新聞台替補

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
NCC決議不予換照使中天新聞台離開有線電視後，全台灣的52台已經空頻超過三個月。圖／聯合報系資料照片
NCC決議不予換照使中天新聞台離開有線電視後，全台灣的52台已經空頻超過三個月。圖／聯合報系資料照片

NCC決議不予換照使中天新聞台離開有線電視後，全台灣的52台已經空頻超過三個月，繼中嘉與年代集團董事長練台生旗下有線電視系統商各自送件以華視新聞資訊台、台視新聞台替補52台後，NCC證實，台固媒體旗下5家系統商於19日送件申請以台視新聞台補位。業界認為，凱擘也可能選擇台視，如果華視、台視都通過，全台52頻道可能「二分天下」。

由於台固媒體屬於「泛富邦」體系，業界預期，富邦集團旗下的凱擘也可能選擇送交以台視新聞台替補52台的申請。

中嘉旗下12家系統商，以及2家獨立系統業者聯維、寶福皆以NCC屬意的華視新聞資訊台作為替補，據NCC統計，這幾家系統業者收視戶總共約116萬戶，占全台收視戶的23.8%；申請由台視新聞台補位的練台生旗下9家系統商，以及台固媒體5家系統業者，收視戶總計約89萬戶，占全台收視戶的18.3%，凱擘擁有近百萬收視戶，若也遞件台視，將占近4成收視戶。

NCC 練台生 中天新聞

延伸閱讀

三立閃王定宇緋聞 NCC要求說明

未報王定宇緋聞NCC請三立說明 立委要求以福原愛比較

聯合報黑白集／NCC不演了

凌運／52頻道落誰家？政商力量之外，NCC真正應該考慮的事

相關新聞

世界快樂報告 台灣排全球第24蟬聯東亞最佳

聯合國資助發表的年度「世界快樂報告」今天出爐，台灣一年來成功對抗2019冠狀病毒疾病，排名從去年第25進步到第24名，為...

52台江山可能對半分？台固申請台視新聞台替補

NCC決議不予換照使中天新聞台離開有線電視後，全台灣的52台已經空頻超過三個月，繼中嘉與年代集團董事長練台生旗下有線電視...

臺大「新世紀文藝復興」研習班 熱烈招生中

從歷史的視角出發，我們發現在過去的重大疫情過後，往往出現一波波的改革浪潮，如過去黑死病在人類歷史蒙上一層恐怖的色彩，接續出現的則是耀眼輝煌的文藝復興時代。在今年發生的新冠疫情，讓全球陷入恐懼與動盪，各

開學不再煩惱 「點燃生命之火」助偏鄉孩童改變未來

春節過後，學校陸續開學了，對偏鄉孩子來說，卻得面對學習上的困境。8歲的小江（化名）因家境清寒，家裡連一張書桌都沒有，她的學習與口語表達能力也比較緩慢，家人無力改變現狀，所幸在「點燃生命之火」的捐助下，

臺大專業管理類研習班課程 招生中

職場上，唯有不停進修才能保持不敗地位，同時增加自己對企業的價值，人生的目標！臺大精心開設專業管理研習班課程，您絕不能再錯過！ 當今數位時代下，藉由大數據和各種資訊科技，為企業實現了以顧客為中心的

談大潭藻礁 環團：蔡總統有點不專業

總統今天接見12個民間團體，會中搶救大潭藻礁行動聯盟建議，中油所提天然氣第三接收站「迴避藻礁方案」應立即改為「異地建站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。