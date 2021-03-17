聽新聞
test
0:00 / 0:00

挨批「三撒部長」陳吉仲回擊：這些批評完全不了解農業

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
農委會主委陳吉仲今天到花蓮出席活動，被問到挨藍營砲轟「三撒部長」，他說這是完全不了解農業。記者王燕華／攝影
農委會主委陳吉仲今天到花蓮出席活動，被問到挨藍營砲轟「三撒部長」，他說這是完全不了解農業。記者王燕華／攝影

國民黨根據立法院預算中心報告，指農委會去年花3.23億元買滯銷農產品作堆肥，糟蹋農民心血，痛批主委陳吉仲是撒錢、撒謊、撒野的「三撒部長」，應下台負責。陳吉仲今天回擊，這些批評是完全不了解農業，並說，這兩年台灣沒有颱風，農產品大豐收，但價格都比往年高，這就是農委會要追求的目標。

國民黨昨舉行記者會批評農委會主委陳吉仲，面對產銷失衡問題只會撒幣、撒謊、撒野。國民黨文傳會主委王育敏指出，農委會108年度「產銷調節緊急處理計畫」決算數的收購支出中，有3.23億元用於掩埋、堆肥及送養豬戶作飼料，包含甘藍、柑桔、鳳梨、番石榴、紅龍果、芒果、檸檬、文旦及生食甘蔗等，美其名「多元循環利用」，卻是將農民心血當成堆肥或掩埋，不同於以往的「收購加工」。

陳吉仲今天到花蓮出席活動，被問到此事，回擊說「這些批評是完全不了解農業」。他舉前年花蓮文旦柚大豐收為例，表示前年沒有颱風，文旦柚大豐收，中秋節離白露又只差4天，在地的農會總幹事跟全台10個產區農會總幹事組成的策略聯盟到他辦公室，希望可以把文旦大果，比較不甜、沒水分的，收購去做包括環保清潔劑、精油加工，那年農委會收購文旦柚近9千多萬，創造出來的農民增加的收益突破7億。

陳吉仲說，農產品分成上中下級品，產銷調節本來就是針對農產品，把好的上品、中品賣給消費者，次級品來做加工跟其他用途，全世界都是這樣做。

他表示，長期以來，因為相關產銷調節沒有積極努力進行，讓農民的所得無法提高，農產品價格長期偏低；在過去2年，包括2020、2019年這兩年，完全沒有颱風，風調雨順農產品大豐收，但是台灣所有的農產品價格都比往年高，這就是農委會要追求的目標，透過提高價格，來維持農民的收入，未來農委會絕對會花更大的精神，把農產的產銷調節做好，提高農民所得。

農委會 農民 陳吉仲

延伸閱讀

花3億買農產堆肥 藍轟陳吉仲「三撒部長」

越南進口蚵增260倍 陳吉仲：已要求提供產地證明

北埔、峨眉領嘸停灌補助 農委會：制度上第一次遇到

玉米旱災補助拖5個月 農委會：再兩周時間解決

相關新聞

挨批「三撒部長」陳吉仲回擊：這些批評完全不了解農業

國民黨根據立法院預算中心報告，指農委會去年花3.23億元買滯銷農產品作堆肥，糟蹋農民心血，痛批主委陳吉仲是撒錢、撒謊、撒...

以後鳳梨不外銷中國大陸？黃偉哲：願意來買鳳梨的都是好國

農委會農糧署長胡忠一昨天表示，大陸禁台灣鳳梨顯示，大陸不再是穩定的市場，以後台灣鳳梨不再銷大陸了！台南市長黃偉哲今天出席...

碳收費每噸收100元？環團指：無法阻止排碳大戶

氣候危機日益嚴重，「溫室氣體減量及管理法」將啟動修法程序，環保團體綠色和平邀請立委洪申翰、蔡壁如、陳椒華及中研院學者蕭代...

從體育場到總統府 第三局副局長吳永祿：做就是了

總統府第三局副局長吳永祿民國74年於台東師專體育科畢業，曾任教國小，公餘埋頭苦讀，高考及格後，經歷過13個職務，從體育場...

產銷調解經費過高 農糧署：維護農民收益

農糧署長胡忠一針對外界質疑農委會投入過高之產銷調解經費用於辦理多元循環利用，上午在農委會召開記者會說明表示，產銷調節緊急...

U值媒／王定宇房客未免太奧客了！嫌貴？當初為何要租？

王定宇委員也有趣，不知是他身為深綠鐵板選區的委員，老神在在，一點不怕呢？還是，他的人格特質裡，確乎有一種「蠻不在乎的」傲慢，他竟然在事件稍稍緩和之後，再現身媒體時，說不再租房間了，「八千元房租也太貴了！」他應該「安安靜靜」的，就退租，就悄悄搬離顏若芳的家即可，何必要「臨去秋波」，還「神來一筆的」，倒打「房東顏若芳」一拳呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。