挨批「三撒部長」陳吉仲回擊：這些批評完全不了解農業

國民黨根據立法院預算中心報告，指農委會去年花3.23億元買滯銷農產品作堆肥，糟蹋農民心血，痛批主委陳吉仲是撒錢、撒謊、撒野的「三撒部長」，應下台負責。陳吉仲今天回擊，這些批評是完全不了解農業，並說，這兩年台灣沒有颱風，農產品大豐收，但價格都比往年高，這就是農委會要追求的目標。

國民黨昨舉行記者會批評農委會主委陳吉仲，面對產銷失衡問題只會撒幣、撒謊、撒野。國民黨文傳會主委王育敏指出，農委會108年度「產銷調節緊急處理計畫」決算數的收購支出中，有3.23億元用於掩埋、堆肥及送養豬戶作飼料，包含甘藍、柑桔、鳳梨、番石榴、紅龍果、芒果、檸檬、文旦及生食甘蔗等，美其名「多元循環利用」，卻是將農民心血當成堆肥或掩埋，不同於以往的「收購加工」。

陳吉仲今天到花蓮出席活動，被問到此事，回擊說「這些批評是完全不了解農業」。他舉前年花蓮文旦柚大豐收為例，表示前年沒有颱風，文旦柚大豐收，中秋節離白露又只差4天，在地的農會總幹事跟全台10個產區農會總幹事組成的策略聯盟到他辦公室，希望可以把文旦大果，比較不甜、沒水分的，收購去做包括環保清潔劑、精油加工，那年農委會收購文旦柚近9千多萬，創造出來的農民增加的收益突破7億。

陳吉仲說，農產品分成上中下級品，產銷調節本來就是針對農產品，把好的上品、中品賣給消費者，次級品來做加工跟其他用途，全世界都是這樣做。

他表示，長期以來，因為相關產銷調節沒有積極努力進行，讓農民的所得無法提高，農產品價格長期偏低；在過去2年，包括2020、2019年這兩年，完全沒有颱風，風調雨順農產品大豐收，但是台灣所有的農產品價格都比往年高，這就是農委會要追求的目標，透過提高價格，來維持農民的收入，未來農委會絕對會花更大的精神，把農產的產銷調節做好，提高農民所得。