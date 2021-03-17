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以後鳳梨不外銷中國大陸？黃偉哲：願意來買鳳梨的都是好國

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天出席關廟鳳梨行銷記者會。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天出席關廟鳳梨行銷記者會。記者吳淑玲／攝影

農委會農糧署長胡忠一昨天表示，大陸禁台灣鳳梨顯示，大陸不再是穩定的市場，以後台灣鳳梨不再銷大陸了！台南市長黃偉哲今天出席關廟鳳梨行銷記者會的時候表示，鄧小平說過黑貓白貓只要會抓老鼠的都是好貓，中國或外國願意來買鳳梨的都是好國，不排斥任何的市場，中國如果願意來買也是表示謝謝。

至於台糖鳳梨減產338公頃，黃偉哲說，鳳梨的生產要18個月，現在緊急要調整已經來不及，因為明年要採收的鳳梨現在都種在田裡面了，因此明年的鳳梨還有一關要過，但相信今年在外銷市場分散、增加內銷及加工、冷鍊的經驗，明年的鳳梨的行銷應沒有問題，危機就是轉機就看如何因應，市府除了把鳳梨的產季調節好，還有也感謝農民自主的自發生產調節。

鳳梨 黃偉哲 農民

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