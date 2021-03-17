以後鳳梨不外銷中國大陸？黃偉哲：願意來買鳳梨的都是好國

王定宇委員也有趣，不知是他身為深綠鐵板選區的委員，老神在在，一點不怕呢？還是，他的人格特質裡，確乎有一種「蠻不在乎的」傲慢，他竟然在事件稍稍緩和之後，再現身媒體時，說不再租房間了，「八千元房租也太貴了！」他應該「安安靜靜」的，就退租，就悄悄搬離顏若芳的家即可，何必要「臨去秋波」，還「神來一筆的」，倒打「房東顏若芳」一拳呢？

2021-03-16 11:26