碳收費每噸收100元？環團指：無法阻止排碳大戶

氣候危機日益嚴重，「溫室氣體減量及管理法」將啟動修法程序，環保團體綠色和平邀請立委洪申翰、蔡壁如、陳椒華及中研院學者蕭代基共同舉辦記者會，呼籲環保署必須正視碳污染，訂定途徑，達到 2050年淨零排放目標，並對排碳大戶收取有效碳費阻止氣候危機惡化。

綠色和平專案主任鄭楚忻表示，環保署在「氣候變遷因應法」草案版本中，只提及將建立碳費收取機制，其餘徵收時間、費率、課徵對象以及課徵原則都沒有出現，甚至表示將參考新加坡收取每噸100元碳費，此舉讓各界質疑環保署對排碳大戶收費是否避重就輕。台灣連2050年減碳50%的既有法訂目標都達不到，更遑論跟上國際2050年淨零排放趨勢。

洪申翰說， 今天制定碳定價，不是找企業麻煩，是對環境跟社會成本給算清楚，納入企業經營管理策略，不見得把費率直接訂到法裡面是最好作法，但希望把訂定費率原則寫到法裡面，讓社會公平原則放到母法裡面，才有很明確依循。

蔡壁如說，歐盟將於2023年課徵碳關稅，對外國產品依碳足跡課稅，有學者估計將達每年數千億元，台灣與其繳碳關稅給其他國家，不如自己先課徵碳稅、碳費，來用於國內，積極落實減碳，以免國家競爭力受嚴重衝擊。

陳椒華說，許多工商團體甚至以疫情為由，說不宜在此時立法強制徵收碳費，跟用電大戶條款的藉口一模一樣，環保署肩負臺灣減碳重責，不應該聽信工商團體讒言，也更不應該忽略國際研究的建議。碳定價是臺灣能否有效減碳的關鍵政策工具之一。

蕭代基指出，收費100元碳費，一度電加0.05元，一公升汽油加0.2元，這數字收費沒效果， 修法應明訂徵收碳稅與碳費，以達成2050年GHG淨零排放，僅有環保署徵收的碳費絕對不足以達成此目標，因為碳費收入的用途受限、費額過低。

蕭代基說，在稅基（費基）方面，應全面徵收，在稅費收入運用方面，稅收全數分配於全民，且偏重低所得者（弱勢者），費用收取用於補貼全國大眾運輸，降低污染量，且改變交通運輸結構。