中華電信、中衛環保聯手！善用Azure平台開創智慧環保新未來

全球雲端需求急速擴增，微軟Azure平台提供200多項產品和雲端服務，協助企業用戶在科技浪潮中開創未來。像是中衛環保科技（Chase）就在中華電信穩定的傳輸服務與技術團隊全力協助之下，將99％的IT系統與龐大的雲端數據成功轉移至微軟Azure平台，規格、服務維持不變，成本費用大減兩成，更加速取得ISO27001時程。

●微軟Azure平台高效安全 可彈性調度規畫中衛環保智慧科技部總監陳家慶表示，Chase智慧平台累積科技半導體大廠、化工大廠、重工業等超過2,000家用戶以及逾200家清運處理聯盟廠商，藉由大數據及AI智能媒合引擎，可依據企業想要處理的廢棄物種類、濃度、運送方式和清除地點，媒合最適配的清運業者與處理場，還可利用AI學習客戶過往的排清紀錄，但隨著客戶增多，衍生的GPS圖資、車機影像等數據量與日俱增，導致地端運算效能和儲存空間都面臨瓶頸。

經過審慎評估，中衛環保決定採用更高效、安全、穩定的微軟Azure平台，並由微軟金級雲服務供應商（Cloud Service Provider, CSP）中華電信協助提供顧問諮詢及搬遷服務，期望有效提升IT整合能力；而中華電信自主開發的多雲管理系統（CHT Multi-Cloud User Portal），也可協助客戶成本優化、組態追蹤與監控等，大幅縮減維運人員管理時間。

陳家慶說，「因原本就使用微軟開發工具，運用Azure後，可順勢享用豐富且熟悉的開發套件，使研發同仁減少處理系統相容性的問題，進而縮短開發時程、加速提供客戶更精緻的服務；另Azure平台提供應用程式閘道服務，可預先設定欲執行的彈性調度規畫，依狀況自動擴展或縮減資源。」

中衛環保使用Azure的資安基礎設置，在控管風險及面對資訊攻擊的防禦都有更強大的後盾，憑藉Azure彈性、及時擴展的特性與安全保障，僅半年就獲取ISO27001認證，節省至少一年以上的導入時間。

●中華電信助攻 打通雲端任督二脈 Chase智慧平台蘊含車機、GPS與地磅等AIoT元素，要將原本佈建在他雲的資料庫、儲存於地端機房的巨量資料搬遷到Azure，不僅需要進行架構調整與測試，也須考量各種屬性的資料格式相容性，依架構規畫不同的搬移方式與時間，並備妥足夠的傳輸頻寬。中華電信協助擬定轉移計畫、提供解決方案，讓中衛環保能在一個月內完整執行資料搬遷測試，並逐步將大量Cold Data轉移上雲，最後再利用1～2天搬遷Hot Data。

中華電信於今年1月取得Azure最高階專業認證Azure Expert Managed Services Provider，成為大中華第一家取得Azure Expert MSP的電信商，也是台灣唯一同時具備Azure Expert MSP及網路直連ExpressRoute的服務供應商，擁有270張以上微軟專業證照，結合既有網路、多雲交換平台CMCX、專業IDC機房等ICT領域優勢。更多資訊： http://hicloud.hinet.net

中衛環保科技董事長楊永發表示，中華電信自主開發之多雲管理系統(CHT Multi-Cloud User Portal)，可協助客戶成本優化、組態追蹤與監控等，大幅縮減維運人員管理時間。 圖／中華電信 提供