收購3億淪堆肥？游淑慧酸：陳吉仲產銷失衡與農民不一樣

有媒體報導，立院預算中心報告指出，2019年產銷調節緊急處理決算是預算的4.15倍，但收購支出中，3.23億淪為用埋、堆肥及送養豬戶做飼料。國民黨北市議員游淑慧今天也在臉書，翻出過去陳吉仲曾說「台灣這幾年風調雨順，有哪一個農產品產銷失衡？」游淑慧說，真實是「台灣這幾年風調雨順，但有哪一年沒有農產品產銷失衡過？」

游淑慧說，2019年台灣就啟動包括高麗菜、柑桔、鳳梨、香蕉、芭樂、火龍果、芒果、檸檬、文旦、麻竹筍、生食甘蔗等收購或補貼；此外，為穩定豬肉及大宗養殖魚產銷，也進行產銷調節，一共支出6億7016 萬9903元。

游說，2020年，農糧署又羅列20多項易感、產銷失衡作物進行監控。而且產銷調節緊急處理計畫又4億5771萬 ，比預算數1億5875萬增加2億9895 萬，是預算的近2倍。

游淑慧表示，若沒有產銷失衡，幹嘛要監控？若沒產銷失衡，幹嗎緊急處理？若沒產銷失衡，「產銷調節緊急處理計畫為什麼越花越多？甚至倍數超過原預算預估？」

游說，若沒產銷失衡，幹嘛不斷收購補貼，高麗菜、文旦柚、香蕉……？游淑慧也在文末標註「主委的產銷失衡與農民不一樣」、「能用錢解決的都不算問題？」