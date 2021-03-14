外銷農產品頻出包 學者：加強檢驗頻率

前幾天蔡英文總統才發文，台灣香蕉等4種水果通過審查，可望進軍東奧市場，但13日卻傳出外銷至日本的香蕉中，驗出農藥超標遭下架，陳李農改研究團隊執行長李武忠14日受訪表示，政府應加強檢驗力度及頻率，且應建立品牌價值。前宜蘭大學農經系教授黃璋如則說，不合格個案也可能影響台灣農產品品牌，應儘量避免。

加強檢疫力度、頻率

日本西本貿易公司（Wismettac）日前公告，3月1日至3日交貨的台灣香蕉被驗出農藥「百克敏」值0.12ppm，超標容許值0.02ppm 6倍，須依法規下架回收。對此，農委會農糧署副署長姚志旺表示，此為個案問題，初步了解僅有單一貨櫃農藥超標，約影響750箱，回收後由日方就地銷毀，不影響台灣香蕉輸入日本。

李武忠表示，此次外銷至日本的香蕉中，驗出農藥超標遭下架，政府不應視此次事件為單一個案，應當成一個警訊，日本未來可能會提高對台灣農產品的檢驗頻率，政府也應加強出口檢驗的力度及頻率，以及宣導農藥的正確使用方法；若要推動進軍東奧，除了特別針對農藥殘留、病蟲害等管理，從檢驗、包裝至銷售都應符合輸入國的規範。

建立品牌價值

對於中國官媒央視指出，台灣水果接連被拒，絕非只是偶然現象，李武忠表示，不論是外銷至中國、日本，台灣都應重視輸入國的意見，內需也很重要，且為了國人食安著想，內、外銷都應加強檢驗。他認為，中國仍是台灣重要的外銷市場，政府應想辦法透過協商方式，讓中國重新開放台灣鳳梨的外銷通道。

李武忠強調，農委會近期以不斷提高補助鼓勵鳳梨外銷，如補貼銷往日本、澳洲等國的運費，但農委會不應每次遇到問題就一味補貼，依賴補貼的外銷方式都是治標不治本，台灣若想分散風險，將農產品賣到其他國家，不只是要建立國家隊，應要透過提升農產品品質、建立品牌價值等，才能建構長久的銷售通路。

出口商應增抽檢次數

宜蘭大學應用經濟與管理系退休教授黃璋如表示，台灣香蕉檢驗出農藥超標遭下架一事，勢必會影響未來台灣香蕉出口日本，「農民不能變成害群之馬，出口商在出口農產品前，也應加強抽檢！」

對於農委會農糧署副署長姚志旺稱此次事件為個案，黃璋如說，每一件出口農產品遭下架都是個案，但都有可能影響台灣農產品品牌，此次的事件就可能影響台灣香蕉品牌，就算是少量的個案，也應儘量避免。她指出，農民本身就應小心，若農產品檢測出農藥超標，政府應給予適當教育及懲處，出口商則應負起內控責任，因為會影響到自身商譽，也會影響台灣整個出口商機。

黃璋如強調，理論上產品出口是商業行為，政府可以協助出口商開拓市場、增加農產品檢驗頻率，但還是要靠出口商要經營好我國的農產品品牌。

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