照顧服役受傷弟兄生活協助計畫 邁入第10年

內政部役政署統計，服義務役期間因執行公務而遭受意外事故受傷人員，全國約有900人，其受傷後身心受創且居家生活品質受到限制。役政署推出的「替代役提供袍澤生活協助計畫」今年首場專業訓練，預計在4月9日辦理。

役政署自2011年5月起推動「替代役提供袍澤生活協助計畫」，遴選具有各類專長役男到府提供協助就醫復健、陪伴關懷與處理家務等服務。實施至今，已累計有939名役男投入照顧126名（6萬696服務人次）受傷退役人員生活，並使他們的生活品質獲得改善，家屬也得到喘息的機會。

役政署表示，為完善受傷人員的生活照顧，如需到外縣市就醫，也可協調該縣(市)政府提供替代役役男支援關懷服務。

役政署說，受傷人員可能因身心受創、行動不便，在服務過程中役男需具有專業的知能和技巧才能協助其獲得適切生活。

為提升役男照顧能力，每位服務役男皆須接受3次專業訓練，經由個案研討與案主問題解決、專業書籍分享與討論、認識身心障礙者輔助器具、簡易肢體復健技巧及溝通技巧等課程，以增進役男實務經驗交流，鼓勵役男運用同理心及專業技巧去協助、陪伴受傷人員，提供更優質的個人化服務。

今年第一場次專業訓練，訂於4月9日在台中市維他露基金會會館簡報室辦理，預計約80位來自全國從事服役受傷人員生活協助服務的役政人員及役男齊聚，共同精進專業知能。