2020國片爆發年！票房市占率17.02%是前四年2倍
2020年國片表現亮眼，文化部今赴行政院會報告「國片振興與輔導成果」，去年國片觀影人次達381萬人次、國片總票房達8.77億元，以及國片票房市占率達17.02%，皆突破往年新高。除打破歷年新高外，票房市占率更為前四年市占率2倍之高。
除了市占率創新高，文化部說，國片電影類型邁向多元，奇幻愛情片「消失的情人節」、「怪胎」，活屍災難片「逃出立法院」等都顯見國片已不侷限過往喜劇、愛情浪漫等單一類型；且新人導演創作能量豐沛，且票房表現突出，包括導演許承傑的「孤味」票房破1億9000萬元，柳廣輝「刻在你心底的名字」破1億元，柯貞年「無聲」破5000萬元，廖明毅導演「怪胎」破4500萬元等。
文化部表示，國片也刺激海外銷售、參展成績亮眼， 近三年賣出10國以上版權計20部、遍及全球超過45國，且連續兩年入圍柏林、坎城等國際一級影展。
行政院長蘇貞昌會中表示，自己很愛看電影，台灣有最能感動人心的故事，每一個故事、每一個成就背後都有很多人的辛苦付出，這些成果如果能夠拍成影片，感動會歷久彌新，且是刻骨銘心的，台灣其實有很多故事，可以講述給人聽，透過影片的傳遞，能夠世界共通。
蘇貞昌說，昨晚，我國知名導演李安跟他說，現在全世界的電影人都跑到紐西蘭去拍電影。因為紐西蘭用優惠的稅制給鼓勵，場景也好，但台灣從海邊到山頂的風景，只需要一個小時的交通時間，應該有足夠的條件，效法紐西蘭。
蘇貞昌細數，他上任後陸續推出「國家電影及視聽文化中心設置條例」、「(2020-2024)影視音產業發展中程計畫」、「文化內容策進院」，並且宣布國家電影中心二期計畫的54億元經費部由中央負擔。
導演鍾孟宏的「陽光普照」，目前列名奧斯卡獎最佳國際影片的前15部初選名單，蘇貞昌則說，下周一就會正式公布入圍名單，很期許繼李安之後，再次有台灣電影進入奧斯卡獎最佳國際影片的正式名單。
蘇貞昌也要求，文化部影視司的相關預算，希望能有效執行，給予電影人更多幫助，不論是法律面或是制度面，要從各方面加強，各部會都要配合辦理，希望培養出一代又一代最好的導演，電影人撐電影產業，政府撐電影人與電影產業，用電影訴說這個國家多少代人的故事。
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