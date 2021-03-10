美女議員鍾沛君認戀情 爆手術後男友不送花送青蔥

台北市議會美女議員鍾沛君年初經歷肺腺癌初期開刀，手術順利完成，「周刊王」最近直擊，鍾沛君多次與音樂人、居酒屋老闆陳布朗熱戀中。本報記者上午電致鍾沛君，鍾沛君大方證實戀情，並表示，經歷這次的肺腺癌手術，男友一路相伴，讓她相當感動。

鍾沛君談到男友，覺得他很有幽默感，當時她手術順利完成，男友送她一把青蔥，原來意思是要兩人一起「衝」向未來，令她印象深刻，也是男友獨到的幽默感。她說，兩人是長輩介紹，去吃飯時認識，在她人生最黯淡時，也就是癌症確診時，很幸運有他陪伴能度過。

鍾沛君說，現在常和男友一起去爬山，台北已經爬了8座，目標第一百座是玉山， 她來不喜歡戶外運動，現在常爬山、快走，兩人本來也有共同喜好，就是海邊潛水，希望康復後夏天可以去。

鍾沛君指出，有人驚訝兩人會在一起，因為行業不同，但其實兩人都是白手起家，這和她投入選舉時手足失措一樣，所以聊起來其實有話題， 男友在五月天的經紀公司，她有一起去開眼界，因為他有歌手身分，確實為她寫了一首歌 ，但後來發現，這首歌的歌名叫「恰查某」，這是他的幽默感吧！

鍾沛君說，她對演藝圈很陌生，兩人初次見面，其實對方不知道有她這號政治人物，她也不知道這個藝人，兩人脫去頭銜相處，反而比較純真自在。