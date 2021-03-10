教育部停辦學生表演藝術賽 為什麼大人可以小孩不行？

教育部以「大量樂器吹奏或歌唱造成飛沫在空氣中散播，恐有嚴重防疫缺口」為由，停辦全國學生表演藝術類競賽團體組競賽，表演藝術界對此看法兩極。兩廳院藝術總監劉怡汝認為教育部「太緊張」，依照此一標準，「台灣所有表演場館都要關門」。但台北愛樂合唱團經理莊馥鴻認為，相較於專業表演場館和表演團體，學校對表演空間與方式的掌握力不足，教育部做此決定無可厚非。

台灣是防疫模範生，今年全台各表演場館的表演活動如常，但要求觀眾進館要量體溫、實名制，看表演時必須戴口罩。劉怡汝指出，為了防疫，兩廳院嚴格分離前台與後台，要求觀眾並不能進入後台，也不能向表演者獻花、要求簽名等。這對學校來說執行可能有困難，但也不是做不到。

表演場館和團隊必須靠演出維持營運。劉怡汝認為，對學校來說「取消演出是最簡單的選擇」，但對表演藝術界來說「取消是生存問題」。她認為，即使樂團和合唱團上台表演時「造成飛沫在空氣中散播」，要落實防疫並不難，「是做與不做的問題」。

國家交響樂團NSO今年已完成並規畫多場演出。NSO公關推廣經理王承禹表示，NSO演出時會在團員之間放玻璃隔板，樂團和第一排觀眾也會保持足夠的社交距離。他認為表演團隊都有足夠的經驗作好防疫要求，學校可能缺乏經驗與知識，表團可以提供諮詢與協助。

台北愛樂合唱團多次舉辦大型國際合唱比賽。合唱時幾十名團員站在台上引吭高歌，保持社交距離有難度。莊馥鴻表示，去年台北愛樂原本打算讓團員戴著透明口罩上台，但發現嚴重影響歌聲，最後放棄。防疫改成只在排練時戴口罩，團員排練前都要量體溫、感冒就不能參加。

莊馥鴻表示，他能體會教育部「擔心群聚效應」的考量，學校的專業並非表演，掌握表演空間與方式的防疫能力遠不如專業場館與團隊。他也不認同家長「取消競賽會影響升學」的心態，「表演是為了展現排練的成果和成就感，而不是為了升學」

擔心疫情，台北愛樂將今年的「台北國際合唱大賽」改成線上舉辦。但莊馥鴻認為，線上錄影的專業要求更高，學校恐怕沒時間也沒能力製作線上版。