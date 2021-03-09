立委提修《病主法》 盼保障病人善終

「期待透過《病主法》的修法，落實保障病人善終權益的目標！」民進黨立委邱泰源9日召開「回首來時路，迎向病人自主權利法的新旅途」公聽會，嘉義陽明醫院院長謝景祥在會上建議，政府應編列預算，補助預立醫療照護諮商費。衛福部次長石崇良則回應，目前已有補助中低收入戶及罕病病友，其他補助會再研議。

器捐意願加入AD

台大哲學系教授暨生命教育研發育成中心主任孫效智指出，本次「病人自主權利法部分條文修正草案」提出明定醫療照護諮商的主體為「意願人」，不以「病人」為限，以符合「預立」的概念；刪除要求緩和醫療團隊須照會2次以上規定，避免造成病人非必要的痛苦延長與醫療資源的浪費，共提出6項修正要點。

北醫大醫療暨生物科技法律研究所教授何建志表示，他贊同將器捐意願加入預立醫療決定書（AD）；器官移植需要高度專業知識，一般醫療人員可能擔憂無法跟病人說明，但其實可在AD僅詢問病人意願，之後再導入器官移植團隊進行相關臨床細節的說明即可。

補助預立醫療照護諮商

「《病主法》最大的障礙在於諮商費必須自付。」嘉義陽明醫院院長謝景祥強調，大家若承認病人醫療自主是基本人權，就應讓民眾不用「有錢、有閒、有知識」，才能獲得保障，他建議政府5年編50億預算，在民眾逐步了解《病主法》後，就不需再編列預算，如此，病人自主權才能真正落實。

陽交大附設醫院內科加護病房主任陳秀丹認為，《病主法》規定預立醫療諮商等協商過程須有家人陪同，美其名是醫療決策共享，實際上是不夠尊重病人的自主權，法律不應規定家屬必須參加，應採鼓勵性質。她也建議，應放寬病人符合臨床條件的資格，不應規定病人要維持多久的植物人狀態，「若沒辦法讓病人好好地活，就應讓他們好好地走。」

衛福部次長石崇良回應，關於諮商費補助的部分，目前已補助中低收入戶及罕病病友，其他補助會再進行研議。他提到，社會有一方在談論安樂死議題，他希望《病主法》能修法完善，「讓安樂死議題能在《病主法》中找到答案。」

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