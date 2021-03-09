台灣經濟自由度躍升 司法院續推商業審理新制

司法院今天指出，美國智庫傳統基金會日前發布「2021經濟自由度指數」，台灣躍升至第6名，其中司法效能指標得分進步顯著。司法院將持續推動商業審理新制，接軌國際。

司法院新聞稿表示，美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）3月4日發布2021經濟自由度指數（2021 Index of Economic Freedom），台灣在184個經濟體中排名第6，較去年大幅進步5名，創下該指標發布27年來的最佳成績。

其中司法效能（judicial effectiveness）指標得分進步顯著，依據國發會分析，乃是司法院近年積極提升法院解決商業紛爭效率成效展現，顯見司法院提升商業紛爭審理效能成果，在國際上受到相當認可。

司法院為落實司法改革國是會議有關「全民信賴公正專業的司法」決議，籌劃商業事件審理機制，於2019年提出「商業事件審理法草案」，經立法院於同年12月17日通過，總統於2020年1月15日公布，司法院並將「商業事件審理法」定自今年7月1日施行。

商業事件審理法就重大商業事件的審理，採二級二審及調解前置程序，使商業紛爭能夠及早定讞；同時採行律師強制代理、電子書狀傳送系統、遠距審理、計畫審理訴訟及商定審理計畫等制度，引進專業人士、科技系統及效率審判，以妥適、專業方式處理重大商業紛爭，期能健全公司治理，提升整體經商環境，促進經濟發展。

為使商業事件審理法於今年7月1日順利施行，司法院於去年12月14日開辦「改任智慧財產及商業法院商業法庭法官在職研習」，培養具有辦理商業事件專業職能法官，並儲備智慧財產及商業法院商業法庭法官人才。

智慧財產法院並於今年2月間向各機關、團體徵求推薦適宜聘任為商業調解委員人選，目前已完成推薦，正在辦理後續商業調解委員遴任作業。

司法院未來將持續推動商業事件相關子法訂定與修正，籌備商業審理專業人才，建置相關軟硬體設備，持續努力提升司法效能與經濟自由度。