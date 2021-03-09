店家把握三月底前兌換振興三倍券 讓現金入帳

圖／聯合報系資料庫 提供

超商或振興三倍券官網預訂卻未領券者可辦理退費 權益毫不受損

振興三倍券的兌換期限即將在3月底到期！持有三倍券的店家應把握時效向金融機構兌換，讓現金入帳，而民眾如已在超商或振興三倍券官網預訂預購三倍券卻尚未領取，可辦理退費或撥打1988專線洽詢，不限3月底，但請儘速辦理，權益不受損。

經濟部表示，政府自去109年7月15日發放振興三倍券， 7月23日開始受理店家兌換紙本三倍券，消費使用期限至12月底截止，統計至今年3月2日兌換總金額達640.89億元，占紙本券領用金額99.28%之高，很欣慰刺激消費、振興經濟顯見成果。

收取三倍券但未兌領的商家 請於3月底前換券

經濟部呼籲，店家收取了紙本三倍券而還未兌領者，請把握3月31日以前至全國6,221家兌付金融機構進行兌換。

兌換方式可分為四種情形：有營業統編的店家只需在三倍券背面據實載明兌領人名稱等資訊，或蓋上統一發票專用章，填寫兌領單後，即可到各銀行、郵局、信用合作社、農漁會信用部兌換，金額將直接匯入店家或負責人的帳戶。

無統編的店家如攤商、小型店家、計程車司機等營業人，可委託有統編的商圈、市場攤商管理組織、產業公會、協會、商圈自治會代為領取，由受委託單位填寫紙本三倍券背面資訊及兌換單後，至金融機構兌換，金額將匯入商圈、公會、管委會等帳戶，再由機構協助發放。

此外，沒有統編但欲自行領取的自營作業者、有在職業工會投保者如家庭美容美髮業者、藝文工作者，可至八大公股銀行兌領，只需攜帶兌領單及帳號即可獲得金額匯入；至於農渔民可由農漁會信用部協助兌領完畢，「千萬別讓應有的權益過期了」。

透過超商或振興三倍券官網預訂三倍券卻未領民眾 可辦理退費

民眾也有兩類退費權益事項，經濟部指出，去年7、8月份，有少部分民眾透過超商或振興三倍券官網預訂預付新臺幣1,000元預購紙本三倍券，卻一直未到郵局領券，為維護民眾權益，經濟部也提醒可撥打「1988紓困振興專線」處理後續退費事宜。

申請退費作業方式為提供1988專線超商未領取的明細資料，再由專線協助作業，民眾可從經濟部中小企業處官網下載三倍券退款申請書，填寫完整資料後，以Email、郵寄或1988線上文字客服方式回傳至1988專線，以利退費事宜。

如採E-mail方式，請發信至1988mail@chainsea.com.tw，務必在信件主旨處載明為「三倍券退款」，並注意確認獲得回傳；郵寄地址則為103015臺北市大同區重慶北路一段1-1號4樓1988三倍券小組收，為避免爭議，請民眾不要親自送件 ，現場無法受理；若使用1988線上文字客服方式，可將申請表拍照後回傳線上文字客服（https://risu.io/f4wx）。

退費申請日起計算30個工作天(不含例假日) 即可完成退款作業，而在匯款完成後，1988也將以簡訊通知民眾。

與民眾有關的貼心提醒還有一類，經濟部說，民眾之前使用數位支付方式採ATM現金回饋者，或使用電子票證須至四大超商靠卡回存2,000元者，應儘速完成領取回饋的動作，以免錯失了好康體驗太可惜。

振興三倍券專區看這裡 https://3000.gov.tw/

有需要列印兌領單者可上網點擊按鈕並列印 https://3000.gov.tw/voucher.htm

下載三倍券退款申請書在這裡 https://twup.sme.gov.tw/3000/

1988服務時間周一至周日8:30~18:30，全年無休，以手機或市話撥打1988即可接通客服專員