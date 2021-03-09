那一年，我們一起追的片！你沒追到？A1 BOX幫你一起追！

「天橋上的魔術師看了沒？中華商場也太令人懷念啦！」辦公室裡，同事討論熱劇，你卻連聽都沒聽過？回到家，孩子與你討論天竺鼠車車，你卻狐疑「什麼車車？」職場不要淪為邊緣人、親子關係不冷漠，凱擘大寬頻為你準備「A1 BOX」開放平台，打破這個世界上最遙遠的距離！

圖／凱擘大寬頻 提供

追追追，一次追好追滿

凱擘大寬頻「A1 BOX」重新定義居家影音娛樂享受，結合上百台數位有線電視頻道，到myVideo、HBO GO等OTT平台的強檔電影。有節目或頻道選擇障礙的人也不用煩惱，更不用怕錯過最新話題，A1 BOX提供熱門推薦片單，幫你輕鬆掌握流行話題，從熱血動漫《進擊的巨人Final Season》到療癒卡通《天竺鼠車車》，以及最近話題不斷的小說改編影集《天橋上的魔術師》，這些超夯影音都在A1 BOX上讓你一次追好、追滿！

平日沒時間好好追劇，只想在晚餐時間隨興搭配一些影音娛樂，A1 BOX還有超過200台的數位有線電視頻道，提供一般第四台沒有的頻道與節目。像是喜愛知性、紀實節目的觀眾們，就絕對不能錯過BBC Lifestyle的《烘焙大賽: 專業廚師 第3季》，看誰能在電視史上最艱鉅的烘焙大賽中勝出，絕對讓你屏息驚呼。還有Discovery Asia的《前進南極點》，帶你一起經歷人類史上第一次南極冒險的路線挑戰！

過去，有線電視數位機上盒屬於封閉平台，想看電視、網路影片、有線電視必須安裝不同機上盒和遙控器，家中線路凌亂不堪，多種遙控器傻傻分不清，常常造成使用者困擾。如今，「A1 BOX」幫你捨去多個機上盒和遙控器的繁瑣，外型簡潔大方，還提供HD/4K高畫質收視及錄影機功能，一台輕鬆搞定，使用更自由、觀賞不受限。

用電視看YouTube、使用app 放大視覺更過癮

在這個凡事講求數位的時代，凱擘大寬頻A1 BOX使用Android開放平台，使用者可以到Google Play下載app直接在電視上使用，等於延伸提供數千種影音與遊戲內容影音。孩子追YouTube網紅、自己想到Play商店安裝 TED app看演講，都可透過一台A1 BOX輕鬆在電視上呈現，獲得大螢幕視覺饗宴！

更棒的是，A1 BOX內建Chromecast，也可支援行動裝置將畫面投射至電視螢幕，不論是手機內的照片、影音回顧，都可投放至電視上觀看，家庭同歡，互動討論情更深；透過A1 BOX，使用電視大螢幕觀賞不只更過癮，還可幫助視覺減壓，孩子視力更健康。

圖／Shutterstock 提供

藍牙遙控器，聲控更慵懶

下班回到家或是到了周末假期，就是想慵懶的窩在沙發上追劇，A1 BOX更是幫各位沙發馬鈴薯實現了「用說的看電視」的夢想！A1 BOX搭載藍牙聲控遙控器，只要按下語音控制鈕，對著遙控器麥克風說出指令，不論是聲控轉台、調聲量、搜尋節目，只要出一張嘴，系統就會在頻道中找到我們所要的節目。擔心選片花太多時間，A1 BOX也會自動根據使用者瀏覽行為紀錄，智能推薦好感度高的內容，讓你選片更加輕鬆省力。

對於新科技，許多長輩在使用上可能都會感到陌生與抗拒。而A1 BOX多功能遙控器按鍵設計簡單直覺，按下TV按鍵，就可以快速切換到最常使用的電視功能；不論長輩、小孩，都可以快速上手，遙控器成為居家娛樂的智能好朋友。

圖／Shutterstock 提供

專屬申辦超值方案，美好人生立刻有

A1 BOX提供的不只是單純的影音娛樂服務，而是美好的人生。凱擘大寬頻目前提供多種方案，喜愛電影影集、運動賽事或綜合娛樂類型的節目，都有合適的搭配套餐方案，可以依據需求挑選。

現在申辦光纖上網指定方案，最低每月只要699元起，再享機上盒myVideo豪華月租免費看兩年，以及Google Nest Mini智慧音箱、Mesh子機、uniigym體感健身課程、瑪帛電視電話等好禮4選1的優惠任你選，就能立馬享有更過癮的大視覺和追不完的戲劇電影，好人緣、美好人生更進化！

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