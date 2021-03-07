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影／遭控組「吉仲幫」 陳吉仲不避嫌照樣同框洪忠修

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
農委會主委陳吉仲（右）無畏被藍委質疑組「吉仲幫」，今仍與台農發董事長洪忠修（左）同台。記者賴香珊／攝影
農委會主委陳吉仲（右）無畏被藍委質疑組「吉仲幫」，今仍與台農發董事長洪忠修（左）同台。記者賴香珊／攝影

中國大陸對台灣鳳梨下禁令，風波持續延燒到農委會人事，主委陳吉仲被藍委質疑用人近親繁殖組「吉仲幫」，台農發董事長洪忠修就是其中成員，但陳、洪兩人今不避嫌同台參加台灣栗子南瓜輸銷馬國記者會，陳更再次為子弟兵發聲護航。

國民黨立院黨團總召費鴻泰前天（5日）踢爆，洪妻劉方梅是陳吉仲的祕書，也是陳的學生；洪忠修過去是農委會國際處長，借調至台農發當董事長後月薪逾20萬，年薪據聞達300萬，之後還能回任公務員，質疑是不折不扣的「政治分贓」。

同黨立委林奕華前天在院會質詢，台農發董事長洪忠修過去任職農委會，洪的太太劉方梅是農委會主委陳吉仲的辦公室秘書，質疑陳用人「近親繁殖」，根本是在組「吉仲幫」，陳則要林不要汙衊，收回這說法，也引發外界關注農委會人事。

而南投縣草屯鎮農會今天辦理台灣栗子輸銷馬來西亞，陳吉仲不僅現身，針對農委會用人紛擾，更不避嫌與洪忠修同台同框，除說明台農發公司經營目標，更再次為洪、劉發聲，重申他們兩人都透過高考當公務人員，在農委會已數十年了。

陳吉仲說，栗子南瓜能首航到馬來西亞，像這樣開創新通路，就是當初農委會賦予台農發重要的政策使命，蜜棗到日本、鳳梨釋迦到馬來西亞等都是要求台農發做的工作，台農發並不是要跟外銷業者爭利，而是要把農產品帶到更多的國家。

至於洪忠修和他的太太劉方梅，他們兩人是透過高考機制進來公務部門，尤其是進入農委會部門已經超過數十年，是非常優秀的公務人員，而劉是在其辦公室非常重要的幕僚，協助他所有行政事宜。

陳更表示，他想外界不要從本來是一個鳳梨的議題，導正成這些人事不必要的一些紛爭，請大家還是關注農委會怎麼透過內銷、外銷的產銷調節來幫助鳳梨農民。

農委會主委陳吉仲（右3）無畏被藍委質疑組「吉仲幫」，今仍不避嫌與台農發董事長洪忠修（右2）同台。記者賴香珊／攝影
農委會主委陳吉仲（右3）無畏被藍委質疑組「吉仲幫」，今仍不避嫌與台農發董事長洪忠修（右2）同台。記者賴香珊／攝影
農委會主委陳吉仲（右4）無畏被藍委質疑組「吉仲幫」，今仍不避嫌與台農發董事長洪忠修（右3）同台。記者賴香珊／攝影
農委會主委陳吉仲（右4）無畏被藍委質疑組「吉仲幫」，今仍不避嫌與台農發董事長洪忠修（右3）同台。記者賴香珊／攝影

農委會 台農發 馬來西亞

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