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台灣高麗菜首度出口中東 外銷到「黃金之城」今天封櫃
國內過去出口的高麗菜以硬質耐放的「伊摩路」品種為主，主銷日、韓、加拿大、新加坡和香港等國，農糧署輔導以預冷和冷鏈方式克服外銷運輸的困境，透過貿易商首度打開中東市場，將國內第一批軟質不耐久放的「初秋」高麗菜，外銷到杜拜，今天第1個貨櫃首航封櫃，農糧署強調未來陸續還有20個貨櫃出口杜拜。
農糧署長胡忠一今天會同西螺果菜場董事長的西螺鎮長鄭惠玲及菜農，在雲林縣西螺漢光農產科技廠區舉行高麗菜首航中東「黃金之城」杜拜的出口封櫃儀式。
胡忠一說，過去外銷的高麗菜以硬質可久放的「伊摩路」品種為主，多半用來做火鍋或餃子內餡，這一季的高麗菜則屬質地軟的初秋高麗菜，初秋雖比較好吃但不易久放，以外銷中東需約18天的航運、檢疫時程，運抵恐已爛掉，農糧署積極研究終以預冷和冷鏈方式克服了初秋不耐放的缺點，促成今天首航出口中東的歷史性一刻。
胡忠一說，高麗菜價只是跌價，目前拍賣價仍維持在約每公斤六元的成本價以上，還不算崩盤，不過價低反而有利於出口的競爭力，尤其杜拜是中東的經濟金融中心，消費能力高，初秋高麗菜質地軟口感香脆，是台灣最優質的品種，這次進軍中東讓異國民眾也能吃到台灣最鮮美的高麗菜，相信以初秋品質的優勢，未來可打開更多外銷國，邁向國際化。
胡忠一說，這次菜價下跌主要是因先前菜價高，今年的種苗種植數量雖已亮紅燈警告，但農民仍搶種才造成生產過剩價跌，不過，政府已祭出三箭協助解決高麗菜過剩，即廣開通路擴大國內包括軍公學校多吃高麗菜，其次鼓勵加工達100多公噸，最後是外銷預計可達600公噸，「促銷三箭」將會持續到4月底。
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