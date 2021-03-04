疫苗封緘驗什麼？不良反應誰說明？陳時中親上火線說明

眾所期待的首批AZ疫苗11.7萬劑昨終於抵台，相關接種計畫受外界高度關切，現規劃首批將進行檢驗封緘，再優先供給11.7萬名專責醫院的醫事人員接種。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚八點在民視專訪中透露關鍵三點，首先他透露檢驗劑數，再者是未來將由國衛院定期公布疫苗不良反應。

陳時中表示，食藥署正進行最快書面資料審查，資料若完整，希望七天可以檢驗完，不過也告訴食藥署第一批檢驗不可大意。

檢驗要了解什麼？陳時中說，包括成分、安全性，「簡單講就是有沒有很乾淨」，因為疫苗製造過程中很容易受到相關污染，即便處方是好的，資料都可以看到，但要確定有沒有一些不希望的雜質和污染，要先檢查清楚。食藥署會抽個三百人份做實驗室檢查，另外三百人份留存。

可預期國人對於疫苗不良反應會很關切，陳時中說，指揮中心的態度就是，不會去分辨質疑的出發點，各種問題都會誠意的回答，維持政策透明度，尤其是不良反應，一定都會好好回答，加上預防接種原本就有救濟補償辦法，也有長期存在判定的單位，國人應可放心。

陳時中表示，想到可能外界還是會質疑，由指揮中心直接來講，會覺得不夠客觀，以後會請國衛院的一些專家，針對不同疫苗，由專業人員用專業角度，針對不良反應來對國人說明。「我們的態度就是誠意以對，我相信以去年的經驗，防疫一定成功。」