大陸禁台灣鳳梨 嘉縣府前農業處長：執政別只會灑錢！

大陸禁台灣鳳梨，總統蔡英文日前南下與農民座談，指示組鳳梨國家隊，守護農民；嘉義縣政府前農業處長林良懋說，以檢出有害生物為由，禁止他國農產進口，是大陸近年常用對外經濟制裁手段，菲律賓和澳洲都曾遭到類似的經濟制裁。

林良懋指出，根據報導，2012年大陸與菲律賓因南海主權爭議爆發黃岩島糾紛，當時大陸國家質檢總局稱，大陸檢疫機構多次從菲律賓進口水果中截獲檢疫性有害生物，之後對菲律賓的香蕉、鳳梨下達禁令，大批的菲律賓水果爛在港口。

他說，台灣別浪費了一次次好危機，養豬百億！鳳梨十億！農業發展何時有過這種資源？「快趁此機會把台灣的鳳梨品種轉換更新成耐貯運的品種！執政別只是光會灑錢！後面可還有一堆重度依賴出口大陸的水果，本土已經是世界上人平均水果消費量第一名，別再蠢到畫圖卡，叫大家吃水果，有些人並不笨，只是不願不敢面對：因政治來的訂單也將因政治失去。

林良懋說，神農獎得主陳映延是鳳梨界的「大仁哥」，永遠是陽光、正向、積極，每次來找他討論事情，都能看到台灣農業產業未來的願景和希望；日前228連假，民雄鄉鳳梨產地旺萊山，熱鬧滾滾人聲鼎沸，國人面對大陸禁鳳梨，義憤填膺，挺國產鳳梨消費！讓他想到「太陽&北風的寓言故事」。