番薯變香蕉？ 海平面上升侵蝕國土

「政府必須建立完善的基礎建設與預警體系，把全球暖化的衝擊降到最低！」中研院地球科學所兼任研究員汪中和1日受訪時表示，全球海平面上升速度不斷加快，台灣的國土面積也不斷縮小，未來恐「從番薯變香蕉」，政府必須帶頭做好節能減碳，並建立完善的基礎建設與預警體系兩項工作，把損失與傷害降到最低。

海平面上升國土縮小

汪中和表示，在全球暖化的衝擊下，海平面已持續上升數百年，而自1980年以來，南極大陸融冰量增加6倍，40年來累積約有50,800億噸，造成海平面上升約14公釐；預估2100年之前海平面平均值至少上升1公尺，且上升的趨勢會延續數百年，「我們無法迴避。」

「自1900年開始，全球海平面上升速度不斷加快。」汪中和指出，海平面上升將對台灣低漥及海岸地區形成直接且嚴重的損害，包括宜蘭平原、台北盆地、桃園新竹沿海，以及自彰化以南的海岸平原地區都將受到嚴重衝擊；隨著海平面不斷上升，台灣的國土面積也不斷縮小，「未來我們會從番薯變香蕉！」

汪中和指出，根據綠色和平提供的資料，推估2050年海平面上升造成的衝擊，以六都來說，像台中港、竹圍漁港、安平古堡、八五大樓等知名地標，都將因位於沿海或盆地，相對風險較高。其中台南市恐淹沒426平方公里，為六都最多；新北市則是受影響人口達75萬，為六都最高。

加強海嘯、地震預警

「在全球暖化衝擊下，要做好節能減碳，以及建立完善的基礎建設與預警體系，把傷害降到最低。」汪中和說，基礎設施方面，應進行都市改造，發展低碳城市，並把易受海平面上升影響的沿海城市，遷移到將來不會受影響的地區；預警體系方面，防備高溫熱浪、颱風等，這些中央氣象局及中央災害應變中心都做得不錯，但海嘯及地震預警體系還需再加強。

汪中和強調，台灣活斷層很多，現在活斷層上還有建築物及居民居住，政府應儘速辦理疏散遷移，才能在強震發生時，降低居民損害；若發生海底地震時，宜蘭、高雄、台南及屏東等地有可能發生海嘯，中央氣象局雖已有海嘯警報，但萬一真的發生海嘯時，地方政府在防範、遷移疏散、救災方面都還不夠，都還需加強基礎建設。

他也舉例說，高雄蚵仔寮漁港受海平面上升影響，現已開始面對海岸線不斷後退的壓力，但這只是開端，未來西部沿海的這種壓力將越來越大，所以民眾需了解自身面臨的風險，開始往安全的地方遷移，「民眾自主遷移會比較順暢」，但政府也應超前部署，進行遷村、遷社區等工作，避免災害實際發生時，陷入手足無措。

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