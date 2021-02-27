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追思228 郭章垣遺腹女盼宜蘭人永念為公衛犧牲的院長

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭市今天舉辦228追思活動，市長江聰淵（右4）等人獻花追思受難者。圖／市公所提供
宜蘭市今天舉辦228追思活動，市長江聰淵（右4）等人獻花追思受難者。圖／市公所提供

宜蘭市公所今天舉辦228追思念會，邀請宜蘭市受難者家屬與見證者共同參與。當時為宜蘭醫院院長的受難者郭章垣，其遺腹女郭勝華旅居美國，因疫情無法返台，撰文追思這位無緣見面的父親，她盼宜蘭人永遠紀念為公共衛生奉獻生命的郭院長。

這場228追思紀念會今天在宜蘭市陽明老樹廣場舉行。市公所表示，郭章垣於1946年5月派任省立宜蘭醫院（現為國立陽明交通大學附設醫院）院長，到任3個月後宜蘭發生霍亂，郭章垣認真帶醫護防疫，讓宜蘭免於霍亂疫情的流行。

但隔年發生228事件，郭章垣和當時宜蘭農校（現為國立宜蘭大學）代理院長蘇耀邦、台灣銀行宜蘭分行營業課長林蔡齡、宜蘭區署警務課代理課長葉風鼓、警員曾朝宜、賴阿塗及呂金發等7人，被槍殺在頭城媽祖廟前，還有許多民眾含冤慘死，造成家屬終身難以抹滅的傷痛。

郭勝華在郭章垣冤死７個月後出生，長大後因結婚移居美國。她在追思父親的致辭稿中提到，從父母留給她的照片才認識父親，父親不是反叛分子，沒有違犯任何法令，就是真心治病，關心流行病對宜蘭市民的生命威脅。

郭勝華提到，父親積極任事，而被「借刀殺人」造成悲劇，有時想起，心裡會痛而眼睛濕潤。父親是值得尊敬、紀念的醫者與仁者，希望宜蘭人永遠紀念這位為公共衛生奉獻生命的郭章垣院長。

當時見證者李英茂今天也出席，提及國軍槍殺宜蘭高中老師趙桐的過往，92歲的他說如今想到手腳都還會發抖。

宜蘭市公所今天安排小鹿亂撞樂團獻上「溫暖的愛~228紀念」及「無言花」兩首歌給受難者家屬。市長江聰淵說，儘管至今74年，228事件對受難者家屬仍是椎心之痛，藉追思會向罹難前輩獻上追思，也慰問受難者家屬，期盼大家都能珍惜台灣得來不易的民主自由。

宜蘭市今天舉辦228追思活動，請來92歲的李英茂回憶這段讓他至今想到仍然手腳發抖的過往。圖／市公所提供
宜蘭市今天舉辦228追思活動，請來92歲的李英茂回憶這段讓他至今想到仍然手腳發抖的過往。圖／市公所提供
宜蘭市今天舉辦228追思活動，現場人士獻花追思受難者。圖／市公所提供
宜蘭市今天舉辦228追思活動，現場人士獻花追思受難者。圖／市公所提供

受難者 霍亂

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