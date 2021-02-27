科技部研擬行政法人設置條例 太空中心有望升格

行政院日前拍版通過太空發展法，科技部將規劃草擬行政法人設置條例，國家太空中心組織調整後，位階有望升格為直接隸屬於科技部下的行政法人，協助太空相關業務，負責發射場地後續營運管理。

太空發展法草案總共6章，22條條文，內容包含宣示發展原則、規範太空活動、設置發射場域與促進產業發展等4面向，行政院在今年2月18日通過。

太空發展法草案中科技部作為主管機關。科技部表示，依據太空發展法，為了執行國家太空政策及計畫，協助太空發展相關事項，政府得以專責法人辦理相關業務，目前以國家太空中心改制為行政法人最合適，預算來源一樣是來自科技部，原則上應該不受影響。

目前科技部旗下有3大法人單位，包括財團法人性質的國家實驗研究院（國研院）、國家同步輻射研究中心，以及行政法人性質的國家災害防救科技中心。國家太空中心目前屬於國研院下的8個研究中心之一。

科技部表示，將規劃草擬行政法人設置條例，後續將配合太空發展法的立法進度辦理作業。也就是說，改制後的太空中心有望成為行政法人，並升格為直接隸屬科技部下，就跟目前國家災害防救科技中心、國研院等位階相同。

在太空活動設置發射場地部分，法案指出，科技部應該協助取得所需用地，並可以委託太空中心負責日後發射場地的營運管理。

法案也對發射活動祭出罰則，像是發射載具或太空載具的所有人與使用人，應依規定辦理登錄，未辦理登錄者，處新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰；如果未經許可在國境內發射載具者，處5年以下有期徒刑，得併科100萬元以上1000萬元以下罰金。不過，這部分會由科技部開罰，但是相關發射計畫會由太空中心來進行審核。

至於太空中心日後是否可能擴大規模，科技部回應，將視未來執行計畫及行政業務的實際需求再評估人力編制。

太空發展法草案後續還要經過立法院三讀通過才能施行，版本也可能跟目前有所差異。科技部表示，母法完成後，後續還會訂定4個子法，包含發射載具及太空載具登錄作業辦法草案、發射載具發射許可辦法草案、發射場域設置、營運、管理、補償及回饋辦法草案以及民間太空載具資料提供補償辦法草案，藉此完備法制環境。