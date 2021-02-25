大潭藻礁議題延燒 綠營：用得範圍比國民黨還少

環保團體發起的大潭藻礁公投並在網路社群延燒，國民黨等在野黨也力挺聲援連署，民進黨秘書長林錫耀說，民進黨執政後就把國民黨時代原本要使用的232公頃，縮減剩23公里，希望這議題不要變成黨派之間角力。

林錫耀今出席新北市議會民進黨團幹部交接典禮，會前被問的關於藻礁議題，林錫耀表示，民進黨2016年執政過後為了保護藻礁，縮減只剩1成面積，希望能夠通過環評，為了保護藻礁已經盡了最大努力。

林錫耀表示，除已開發23公頃，不會再有其他的使用、影響部分，有人提議要移到台北港，但距離大潭電廠40多公里，要經過路線可能對環境生態，因沒有做環評不知道有什麼影響。

林錫耀指出，要改變到另個地方，大潭電廠天然氣接收站是要興建新的機組，取代原來的燃煤發電，如果改到台北港，這時間會拖延超過10年以上，這10年之間原來的燃煤電廠就沒辦法除役，對北部供電更加吃緊。

林說，除了影響民眾民生用電，也會影響到北部地區外資、台商投資建廠，因都需要充裕穩定電源，這些關心朋友完整了解事實，再做最後的考量，比較可以理性來看待這事。

至於在野黨聲援大潭藻礁公投，林錫耀表示，這是民生議題、經濟議題、能源轉型議題，不管是一般的人或是政治人物，若回歸到基礎，相信可以理性、客觀看待。