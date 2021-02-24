國民法官新制將上路 台北地院模擬判決被告無罪

國民法官新制將於民國112年上路，台北地方法院昨天舉行模擬法庭國民法官審理程序並經評議後，判決被告無罪；參與的國民法官今天表示，肯定新制有助於縮短國民與審判的距離。

這次模擬案件是一對長期感情不睦的夫妻，某日在家中發生爭執，丈夫持廚房菜刀刺向妻子頸部、心臟，被檢方依殺人未遂罪責起訴。模擬案件已於1月4日進行準備程序，22日由3名職業法官與6名國民法官進行審理程序，昨天進入評議程序，做出有罪5票及無罪4票的評議結果。

台北地院指出，依據國民法官法規定，有罪的認定，以包含國民法官及職業法官雙方意見在內達2/3以上的同意決定，未獲此比例人數同意時，應諭知無罪判決或為有利於被告的認定。因此，這次模擬審判的判決結果為被告無罪，與真實案件的判決結果不同。

台北地院表示，模擬法庭的用意即在模擬的程序中發現問題，使將來國民法官新制上路時能夠完善，今天的交流座談會中，由三位評論員尤伯祥律師、文家倩法官及金孟華教授針對這次模擬法庭活動，從選任程序、檢辯異議程序處理、證據提出與彈劾、評議過程等提出意見，在場與會的國民法官、審檢辯三方也各自提出心得分享。

國民法官們肯定這次模擬法庭活動的擬真程度，並對於審檢辯的工作型態有進一步的認識，了解審檢辯工作的辛勞與壓力，更重要的是進一步了解司法判決不能僅從結果及媒體報導，就論斷審判的優劣，仍必須對於審判的種種細節及法律專業進一步了解，才能給予公平的評論。

交流座談會最後由台北地院院長黃國忠頒發國民法官證書，並致贈紀念品給審檢辯人員及三位評論員後，圓滿閉幕。

台北地院第二場的國民法官模擬法庭預計在3月3日進行準備程序，4月14日及15日進行國民法官選任程序及審理程序，進行傷害致死案件的審理。