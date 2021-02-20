崑濱伯安詳辭世 導演許雅婷向農人精神永存致意

曾因紀錄片「無米樂」獲得關注的「崑濱伯」黃崑濱今天過世，享耆壽92歲。曾訪問崑濱伯的公視紀錄片導演許雅婷表示，感謝崑濱伯遺留的農人精神，也期盼農民都能有尊嚴地生活。

「無米樂」由莊益增與顏蘭權共同執導，兩人花了2年半的時間拍下台南市後壁區3名老稻農的歲月流逝，從稻子的春耕到冬藏，也記錄下台灣米倉之一的後壁區當下的社會氛圍與模樣。「無米樂」導演莊益增接到記者電話才知崑濱伯過世消息，他因太過震驚無法回應。

「無米樂」推出後獲得各界好評，拿下台北電影節「百萬首獎」與「媒體推薦獎」、台灣國際紀錄片雙年展「台灣獎首獎」、金穗獎「紀錄片優等獎」等。

公視歷史紀錄片「未完成的任務：現代台灣締造者」將於23日首播，其中第三集的導演許雅婷曾訪問崑濱伯，也拍下崑濱伯穿梭田裡的身影。

許雅婷回憶西元2017年拍攝崑濱伯時，在3個小時的訪問中深刻體會到對方身上「從農是一生的使命，土地是尊敬的祖先」的農人精神。她感謝崑濱伯留下豐盛的禮物給後世，「願每個農民都能以自己舒服的姿態有尊嚴地生活著，願每個台灣人都能滿足地吃著家鄉的米，珍惜這塊永續美好的土地。無米樂，有米更樂」。