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二二八事件 國史館：原住民為爭取自治歸還土地犧牲

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
台灣文獻館舉辦「台灣原住民族與二二八」展，邀請原住民受難者家屬參與，還原原住民當年爭取自治的過程和犧牲。記者江良誠／攝影
台灣文獻館舉辦「台灣原住民族與二二八」展，邀請原住民受難者家屬參與，還原原住民當年爭取自治的過程和犧牲。記者江良誠／攝影

二二八和平紀念日將屆，台灣文獻館今天舉辦「台灣原住民族與二二八」常設展，以原住民族觀點，重新檢視原住民族在二二八事件中的角色，受難者高一生次子高英傑也到場，肯定政府能重視原住民對爭取原住民自治努力的過程，也讓二二八事件真相更為完整。

國史館長陳儀深說，二二八事件對台灣社會影響深遠，不同族群或意識形態的人有不同詮釋與認知。儘管近年來塵封史料一一公諸於世，但原住民族與二二八事件的關係，一直隱晦，很少被討論。一方面資料蒐整不易，當事人多遭遇不幸，或在後續的白色恐怖中噤聲，而凋零消失；另一方面，仍然有許多人無法認知到還原歷史真相，是走出悲情，邁向未來的必經之路。

1945年日本戰敗，當時受新式教育的原住民族菁英，察覺政權更替及自身發展的新契機。但國民政府接收的亂象，導致1947年二二八事件，原住民族雖同受波及，鄒族人高一生等人還提出「高山自治」跨族群會議，希望以原住民族為主體，規劃高山自治縣。

當時政府採取原漢分化策略，雖未對原住民族加以清算，甚至嘉獎攏絡，但卻不斷將勢力深入山區。而事件之後，原住民族爭取正名「臺灣族」、自主權利、族群發展、歸還土地等訴求。

但在白色恐怖下，高一生、林瑞昌等人被羅織罪名處決判刑，政府雖向原住民族道歉，對受難者平反、家屬撫慰及原住民族正名、基本權利保障。但原住民族轉型正義並非只有政治和解，土地、語言、文化、生活的自主，仍未完成。

這次展覽分為「征服與現代性」、「政權更迭」、「二二八事件的抉擇」、「覺醒與頓挫」及「創傷、平反及未來」五大主題，除自身檔案外，蒐羅國史館、國家發展委員會檔案管理局等其他館所檔案資料，以及受難或參與人士家屬提供相關照片資料。

高英傑說，二二八事件調查對原住民區塊談到很少，仍有不少遺漏，很高興政府能正視這段歷史，也有助讓二二八事件真相更完整。

台灣文獻館舉辦「台灣原住民族與二二八」展，邀請原住民受難者家屬參與，還原原住民當年爭取自治的過程和犧牲。記者江良誠／攝影
台灣文獻館舉辦「台灣原住民族與二二八」展，邀請原住民受難者家屬參與，還原原住民當年爭取自治的過程和犧牲。記者江良誠／攝影

原住民 二二八事件 白色恐怖

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