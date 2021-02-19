臺大「新世紀文藝復興」研習班 熱烈招生中

從歷史的視角出發，我們發現在過去的重大疫情過後，往往出現一波波的改革浪潮，如過去黑死病在人類歷史蒙上一層恐怖的色彩，接續出現的則是耀眼輝煌的文藝復興時代。在今年發生的新冠疫情，讓全球陷入恐懼與動盪，各國無不致力疫苗與藥物研發，近日隨著研發成果進展，逐漸嶄露曙光，我們也應開始關注在這波疫情過後，可能帶來的轉變與契機。

圖／國立臺灣大學進修推廣學院 提供

臺大進修推廣學院近期將開辦「新世紀文藝復興」研習課程，自110年3月4日起每週四晚上授課，該課程由臺大商學研究所江炯聰教授特邀輔仁大學校長江漢聲、考試院考試委員楊雅惠、資策會產業情報研究所資深產業分析師兼產品經理朱師右及臺大外文系副教授王寶祥長等連袂共同授課，從啟蒙、傳承、轉型、超越等角度，帶領您回顧歷史的洪流，重塑未來的創新世紀。

本課程涵蓋五大構面：(1)回顧歐洲中世紀之「黑暗時代」及文藝復興人文主義與宗教革命 (2)「理性主義與科學精神」為基礎之科學革命與產業革命(3)「創意、創作、創造、創新、創業」之專業與融合以及其跨領域、跨文化、跨世代之貢獻 (4)「社經政文體制與道法自然」之永續發展與生態文明 (5)「人工智能、集體智慧」之第四次工業革命以及風險預防與危機管理。內容採跨領域綜合研討，兼顧系統論理與實踐落實。

臺大進修推廣學院開辦的「新世紀文藝復興」研習課程目前正招生中，歡迎有興趣者儘早報名，相關資訊請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

「新世紀文藝復興」