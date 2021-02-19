開學不再煩惱　「點燃生命之火」助偏鄉孩童改變未來

春節過後，學校陸續開學了，對偏鄉孩子來說，卻得面對學習上的困境。8歲的小江（化名）因家境清寒，家裡連一張書桌都沒有，她的學習與口語表達能力也比較緩慢，家人無力改變現狀，所幸在「點燃生命之火」的捐助下，孩子下課後有營養餐食、社區志工陪伴，且能接觸多元化的社團學習，讓小江的學習狀況大幅改善，也減輕家裡的經濟負擔。

圖／中國信託慈善基金會 提供

小江的爸爸是臨時工，收入不穩定，家裡生計主要靠媽媽跟阿嬤日夜輪班工作打拼，但僅有的收入還要支付生病阿公的醫藥費，每個月家裡開銷都是捉襟見肘。平時小江下課後必須立刻趕回家，像個「小大人」似地幫忙燒柴煮水、掃地、晾衣服與洗碗。家裡也沒錢幫小江買張書桌，所以她每天只能在客廳的一角落看書、寫功課。

學校老師發現小江因為缺乏家人陪伴、互動，所以言語表達能力，還有學習上都比較落後，若問她話，她都很小聲回答「不知道」…這也影響到小江與同儕之間的互動。

根據2020年「點燃生命之火」調查發現，臺灣偏鄉孩子中，30.6%沒有個人書桌，32%沒有電腦和平板，學習資源較都會區孩子匱乏，但仍有44.9%的偏鄉孩子喜歡閱讀來幫助思考，對學習依舊有熱情，顯現沒有弱勢的孩子，只有弱勢的環境，透過「點燃生命之火」提供他們多元陪伴、營養餐食，還有學校社團多元學習的機會，也減輕弱勢家庭的負擔。

因為「點燃生命之火」的扶助，小江變得不一樣了！媽媽發現，以前小江總是趕不上學業進度，現在每科都能達標，且因為有志工與同儕的陪伴，小江開始懂得如何與別人互動，也有了自信，開始熱愛戶外活動，甚至喜歡上跳舞，勇於表現自我，對於未來充滿希望！

「點燃生命之火」匯集社會各界的愛心，每一分善款「專款專用」，自1985年推動至今，幫助全臺逾54萬名偏鄉弱勢孩童得到妥善照顧。中國信託慈善基金會感謝捐款人的肯定與信任，未來仍將謹慎運用善款，並監督執行進度，將大眾的愛心投注在需要的社會角落。