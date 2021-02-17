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2宮廟抽出同支國運籤「老鼠精亂宋朝」 徐巧芯神解：有人要被罷免了
雲林北港朝天宮和嘉義新港奉天宮在大年初四抽出同一支國運籤，為同一故事「老鼠精亂宋朝」的「癸酉」籤。對此，國民黨議員徐巧芯昨（16日）表示，全台民眾都可以運用公民權力罷免萊豬立委，就會達到這支籤帶給我們的結果。
「老鼠精亂宋朝」原指5隻老鼠化身為人，最後被神明收走的故事，意旨雖有動盪但終究有貴人相助回歸平安。徐巧芯昨就在政論節目《頭條開講》表示，故事中的數字很有趣，剛好是5個，最近可能接連有人被罷免，看來最少要罷免5個成功。
她指出，罷免名單中的第一隻鼠是民進黨桃園市議員王浩宇，已被貓咪收走了，第二隻很可惜，無黨籍高雄市議員黃婕罷免案未通過，但接下來還有台灣基進立委陳柏惟及民進黨立委吳思瑤。
她表示，陳柏惟及吳思瑤都是放萊豬進台灣，所以全台灣民眾都可以化為展昭這隻貓，運用我們手中的公民權力，來撥亂反正。
她認為，罷完這幾位「萊委」，說不定還有人會再提出罷免人選，但針對這幾人絕對要運用人民公權力去罷免，說不定就可以用我們的力量去達到這支籤給我們的故事和結果。
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