寄養戶老了 指望年輕人加入 難！

寄養家庭招募一年比一年困難，去年受疫情影響，各地招募說明會出席率都很低，家扶基金會統計去年辦了四百場招募活動，最後成為合格寄養戶者只有一成六；而去年新進需要寄養的兒少近六百人，只募到一百戶寄養家庭。

承辦寄養家庭服務卅七年的台中市北區家扶中心，平均每年安置兒少約八十名，去年受疫情影響，招募說明會出席率低，人數較往年少三成，加上招募過程繁瑣，民眾提出申請外，還須經社工訪視、市府審核等程序，並要參加訓練，使原本有意願擔任寄養家庭的民眾打退堂鼓，領表率也少了三分之一，去年僅增三戶通過審查，比往年少一半。

南投家扶中心連年招募同樣辛苦。南投家扶中心主任魏季李表示，目前合格寄養家庭共卅五戶，照顧縣內五十五名幼童，去年參與招募說明會僅有五戶，與往年一樣少。

彰化家扶中心每年都辦說明會，去年八月的說明會只有十人出席，是往年的一半。督導孫皎容說，受疫情影響，確實影響有意了解寄養家庭民眾的意願，一般在說明會後，仍想進一步加入寄養家庭的民眾，會領表送件申請，再經社工家訪，及夫妻完成團體培訓十二小時，審核通過才算合格。 寄養家庭需要你 圖／聯合報提供

目前彰化縣府每年簽約安置案上限為一百零五案，孫皎容說，以一戶安置兩人計算，現有寄養家庭數雖可負荷，仍持續尋求有意願的愛心家庭。

魏季李坦言，需要寄養的兒少多為受虐、失依及身心障礙者，且通常對自己被寄養有所認知，生活照料上得更用心包容，而老一輩家庭觀念認為，寄養孩童家庭複雜度高，不僅不好教養，還怕自己小孩受影響，因此打退堂鼓。

若要指望青年家庭成為寄養家庭就更困難。新北市家扶中心督導范淑芬說，因家庭型態轉變，年輕人結婚後忙工作、拚經濟，既忙碌，也因普遍低薪、缺乏照顧孩子的經驗，缺乏寄養意願，就算生了孩子，也可能只生一個「精養」，根本沒有投入寄養服務的想法，又怕衍生額外撫養費用，造成寄養家庭招募困難。

家扶表示，基於上述原因，目前寄養戶呈現高齡化現象，亟需新血加入。事實上，寄養家庭規定並未排除單身及單親家庭，政府在寄養費方面也逐步改善中，新北市政府更取消寄養父母六十五歲的年齡上限，降低門檻。

「最有效的招募作法是老鼠會模式。」范淑芬說，從過往經驗發現，許多父母對照顧寄養兒沒有信心，但看著親友成為寄養父母，接著帶出成就感，自然而然會被感染，認為「有為者亦若是」，往後也有寄養戶的「學長、學姊」可以協助輔導。