「二奶生的嗎？」 寄養媽獻愛不畏流言

南投縣潘小姐投入寄養家庭服務達十七年，至今照顧過七個兒少，人數不多，是因為她照料的兒少個案年紀較長，因此安置年限長，甚至一帶就是五年。她說，當寄養家庭不僅會面對不少挫折，也有些流言蜚語，抗壓性要夠強。台中市陳小姐因看到親戚擔任寄養家庭，心疼受家暴孩子，決心加入寄養家庭行列，迄今已十八年，照顧過廿名孩子。

潘小姐目前持續扶養兩名小一及小二學童，她說，當寄養家庭接受挫折的容忍力要強，家庭團隊須全員配合，但過程也非一帆風順，曾遇到孩子被黑道老大影響，國中畢業前屢次離家出走，她沒放棄，頻頻去要人，被威脅也不怕，最後協同警方、縣府和家扶，才將孩子帶回身邊。

「那孩子是不是妳老公在外面偷生的？」家長擔任寄養父母過程中，難免會這類也有流言蜚語，潘小姐說，像她老公曾在中國大陸經商，當家中有新孩子加入，且都叫她媽媽，鄰居間難免好奇，有時流言四處流傳，家人也會被問「那是不是二奶生的？」令她哭笑不得。

潘小姐也曾退卻，有孩子脫離寄養家庭後沒走正途，她自責沒帶好，還好有人點醒她，寄養過程中的愛和正向環境都是善的種子，在對的因緣就可能萌芽回頭，而「緣分讓他們成為我們家的孩子」，這些信念支持著她走到現在。

寄養家庭陳小姐是家庭主婦，老公是台商，兩人育有三子，多年前拜訪擔任寄養家庭的親戚，看見他們扶養三歲大的受家暴男童，男童兩顆門牙被打掉，模樣令人心疼，決定投入寄養家庭行列，開放自己家庭、接受無助兒少入住。

陳小姐七年前開始照顧發展遲緩兒少，要花更多心力，甚至一周跑兩至三趟醫院，但她不覺累，一路協助孩子早療復健；看到孩子從不會走路，到逐漸走穩，一點點進步非常有成就，讓她決定繼續當寄養父母。她說，「能為這些孩子做一些事情，感到很有意義，要做到不能做為止！」

家扶中心新北督導范淑芬說，寄養兒當中有四成有身心障礙，近幾年「毒寶寶」寄養兒增多，照顧者常夜不成眠，需要極大的耐心和體力。

范淑芬表示，基於寄養兒的問題日趨複雜，更需要有護理、專業保母、幼教等專業背景的父母加入寄養家庭，一旦有寄養父母對寄養兒不適應，就有較多重新配對的機會，減少照顧的負荷與障礙。