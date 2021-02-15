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養老院接種輝瑞疫苗78人全確診 專家：與疫苗效力無關

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
據外媒報導，西班牙一間養老院的老人及工作人員接種第1劑輝瑞疫，78人全確診，其中7名老人家已經死亡，疫苗的保護力，再次引發外界關注，國內專家認為，此事件與疫苗效力無關，該養老院感染在打疫苗前十多天就開始了。圖／美聯社
據外媒報導，西班牙一間養老院的老人及工作人員接種第1劑輝瑞疫，78人全確診，其中7名老人家已經死亡，疫苗的保護力，再次引發外界關注，國內專家認為，此事件與疫苗效力無關，該養老院感染在打疫苗前十多天就開始了。圖／美聯社

新冠肺炎疫苗被視為疫情解禁的新希望，但據外媒報導，西班牙一間養老院的老人及工作人員接種第1劑輝瑞疫，78人全確診，其中7名老人家已經死亡，疫苗的保護力，再次引發外界關注，國內專家認為，此事件與疫苗效力無關，該養老院感染在打疫苗前十多天就開始了。

據西班牙媒體「EFE」報導，療養院內的所有居民及工作人員都在今年1月13日接受了第一劑輝瑞疫苗的接種，不料在接種後六天，十名居民開始出現症狀；工作人員們則是在接種疫苗後五天，開始請病假，本周已確認幾乎所有病例都確診新冠肺炎。

前疾管局長蘇益仁說，接種12天抗體都還沒上來，不可能具保護。全院78人都感染也離譜，如果潛伏期七天，則在打疫苗的五天即已感染，與疫苗效力無關。此外，一般新冠病毒一次最多傳4人，要全院78人都感染也要至少三周以上，也就是打疫苗前十多天即已進行感染。

疫苗 新冠肺炎

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