讓北部用國產砂石 工程會考量拚擴大「東砂北運」

北部地區因天然蘊藏料源不足，對於砂石的需求，須常態性透過進口，或是東砂北運、中砂北運。工程會認為，砂石資源為國家基礎建設不可或缺的原材料，也是民生及戰備關鍵物資，因此已請經濟部礦務局考量運輸、料源積極擴大推動東砂北運計畫。

工程會指出，根據經濟部礦務局說法，全國僅北部須常態性透過進口砂石、東砂北運、中砂北運等多元調節措施以為因應，但進口砂石易受國際環境或出口國政策變動，影響料源穩定供應，東部地區則是砂石資源蘊藏豐富，其自產砂石料源包括河川疏濬砂石、礦區碎石及陸上砂石，基此，政府更應超前部署，擴大推動東砂北運計畫，以有效替代進口砂石，達成自給自足之目標。

工程會表示，已要求經濟部礦務局統籌研提「砂石供需自給自足推動方案」，其中就含擴大推動東砂北運計畫，同時也請交通部航港局統籌協調國內船舶業者且成立「東砂北運海運運務小組」跨域溝通協調平台，方案預計包含穩定供應量能、交通路線規劃、港埠設施成本等相關配套措施內容，以避免公路運輸造成交通環境之衝擊，並加速推動陸上砂石開發，以確保砂石長期穩定供應。

工程會說明，本次擴大東砂北運計畫，料源除包含以往以河川疏濬砂石為主外，更重要的是納入東部地區礦區碎石、陸上砂石等開採量提升，以穩定料源供應；同時考量運輸成本、環境影響及交通安全等因素，朝向以海運為主、陸運為輔的目標。

依據經濟部礦務局統計資料，自推動東砂北運以來，109年度東砂北運量已達298萬公噸，較106年度運量163萬公噸提升135萬公噸（82.8%），北部地區109年進口砂石量為481萬公噸，較106年度進口砂石量965萬公噸減少484萬公噸（50.1%），已具有成效，後續將進一步擬具擴大推動東砂北運詳細計畫，以逐步達成砂石供需自給自足之目標。