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嚴防群聚感染 養護機構過年防疫升級六親不認

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
牛年春節將到來，因新冠疫情未退，不少長照機構依舊加強感控嚴防群聚感染，最嚴者全面禁止訪視改以視訊替代，連住在裡面的阿公阿嬤都開玩笑知道要「六親不認」。圖/本報資料照
牛年春節將到來，因新冠疫情未退，不少長照機構依舊加強感控嚴防群聚感染，最嚴者全面禁止訪視改以視訊替代，連住在裡面的阿公阿嬤都開玩笑知道要「六親不認」。圖/本報資料照

今天是小年夜，也是上班族正式放年假的第一天，雖然部桃院內感染事件剛過，但新冠疫情未退，不少長照養護機構今年持續加強感控嚴防群聚感染，最嚴者全面禁止訪視改以視訊替代，連住在裡面的阿公阿嬤都開玩笑知道要「六親不認」；倘若申請外出帶回家團圓，有機構規定返回須隔離三天並填寫疫調單，希望避免群聚或社區感染的發生。

伊甸基金會就表示，年節期間，旗下的身障養護單位24小時持續提供服務，但防疫工作以單一出入口為門禁限制、工作人員及住民定期量測體溫、洗手，並保持單位內定期消毒清潔工作，然而，探視部分全面暫停，若有必要性探視，則採取預約或利用視訊方式進行。

春節假期結束17日前一天，伊甸也會調查各單位同仁及服務使用者的身體是否異樣，若有咳嗽、發燒、流鼻水、呼吸道症狀、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等現象將要求回報並儘速就醫、在家休息；17日當天各辦公室公共區域也將進行清潔消毒，落實防疫工作。

擁有816名長者的三峽清福養老院更表示，部桃專案結束後，本土案例沒增加不代表社區感染無風險，早從2月4日起，清福就全面暫停請假外出及外宿，春節期間，仍將維持此一原則，探視也集中下午四個時段、每時段30分鐘、每梯次最多三組、每組2人為限，上午改以視訊替代，倘若真有特殊原因申請外出，返回後的長輩需要隔離觀察3日。

天主教失智老人基金會旗下的聖若瑟失智養護老人中心也表示，春節期限只提供六個預約時段探訪，每時段探訪限六組，一組最多兩人，若申請外出返回除了健康聲明還要填寫疫調單。

家庭照顧者關懷總會(家總)秘書長陳景寧提醒，過年期間是家人群聚或親友拜訪高峰期，失能長輩抵抗力較差容易增加感染風險，新冠疫情持續，若家有失能長輩或從機構帶回團聚，可以試著把公共場所的防疫作法搬到家中，形成小型防疫站，包括：

1. 在大門處準備耳溫槍、酒精，入門前消毒、檢查身體狀況。

2. 與失能長輩保持1.5公尺以上距離，無法保持距離時配戴口罩。

3. 私下紀錄入戶者姓名、時間等，俾後續發生問題時迅速追蹤。

陳景寧也建議，在家中執行防疫最困難的是造成關係緊張，因此可用「說好話」降低衝突，例如「麻煩大家了」感謝配合的話，或委婉說明保護長輩的用意。「多一份防備，少一份風險」祝福大家安全團聚過好年。

春節 疫情

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