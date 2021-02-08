快訊

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

調查局28人異動 吳以公升任北市調查處副處長

中央社 / 台北8日電

調查局今發布人事異動，現任北部地區機動工作站主任吳以公辦案出色，如偵辦立委涉行賄案等，將升任台北市調查處副處長。

查緝假訊息有功的資安工作站主任張尤仁將升任資通安全處副處長。調查局最新一波副處長、專門委員、簡任督察、主任、副主任名單，牽動28人，將於3月5日到職。

這次異動名單如下：

1.幹部訓練所副主任潘國榮調任研究委員會研究委員。

2.通訊監察處副處長王金貴調任研究委員會專門委員。

3.借調法務部部長室辦事沈逸宏調任秘書室主任。

4.基隆市調查站主任許銘侑調任國家安全維護處副處長。

5.苗栗縣調查站主任吳宗杰調任經濟犯罪防制處副處長。

6.南部地區機動工作站主任連震宗調任毒品防制處副處長。

7.嘉義縣調查站主任黃建華調任毒品防制處副處長。

8.屏東縣調查站主任褚延平調任洗錢防制處副處長。

9.洗錢防制處專門委員許定家調任洗錢防制處副處長。

10.資安工作站主任張尤仁調任資通安全處副處長。

11.新竹縣調查站主任梁式榮調任國內安全調查處副處長。

12.宜蘭縣調查站主任洪良元調任國內安全調查處副處長。

13.洗錢防制處副處長段繼開調任國際事務處副處長。

14.雲林縣調查站主任歐陽泓調任保防處副處長。

15.保防處專門委員凌文興調任保防處副處長。

16.嘉義市調查站主任陳仁龍調任諮詢業務處副處長。

17.新竹市調查站主任楊聖城調任通訊監察處副處長。

18.總務處簡任秘書蕭天恩調任總務處副處長。

19.國內安全調查處專門委員（情整中心主任）王光齊調任台北市調查處副處長。

20.北部地區機動工作站主任吳以公調任台北市調查處副處長。

21.秘書室專門委員（兼國會聯絡組主任）李文義調任新北市調查處副處長。

22.國家安全維護工作站主任張育瑞調任新北市調查處副處長。

23.彰化縣調查站主任劉清安調任幹部訓練所副主任。

24.國家安全維護處副處長于國慶調任彰化縣調查站主任。

25.國內安全調查處副處長秦少興調任督察處簡任督察（局本部駐區）。

26.督察處簡任督察（局本部駐區）鄭國揚調任督察處簡任督察（桃園市駐區）。

27.毒品防制處副處長謝發瑞調任督察處簡任督察（新北市一駐區）。

28.台東縣調查站主任考掄元調任總務處專門委員。

洗錢

延伸閱讀

專挑名車下手！2個月犯案逾7件 北市東區破窗大盜落網

攜手日本！北市動物園將引進「格列威斑馬」

北市河濱公園 遭棄廚餘引鼠患？

不想當天龍人！台北市人口外流 1月跌破260萬大關

相關新聞

查辦蘇震清涉貪有功 調查局北機站主任調升副處長

調查局今天發布28名副處長、主任人事異動名單，其中調查局北機站主任吳以公，因督導偵辦立委蘇震清貪汙案、潤寅詐貸案有功，才...

NCC年前斬52台移頻案 稱CNN講英語不符收視習慣

繼中嘉將寰宇移頻52台一案撤案後，國家通訊傳播委員會（NCC）今（8）日召開年前最後一次委員會，將大豐、TBC旗下多家系...

影／民團：人民不信任司法 陪審制才是正確處方

針對司法官不當交往飲宴案，台灣陪審團協會對司法院的處理結果、司法信賴度、司改成效即是否贊成採行陪審制等進行民調，調查顯示...

改運？積德？ 搶著認捐的人有心事

有宗教信仰認為「捐棺」可驅邪避凶保平安、遠離病痛，自古也有「捐棺積陰德」說法；社福團體每每公告需要施棺捐獻，常不到廿分鐘...

防濫用善心 嘉義設平台整合 雙北捐款代捐棺

避免社福資源被濫用，嘉義市政府成立「慈善團體資源整合平台」，社福團體完成個案捐助後就登錄資訊供其他團體參考，慈善單位則透...

社福蟑螂賺施棺佣金 無法可管

國內許多慈善機構有「施棺」等喪葬補助服務，卻有人代辦補助再抽成或收回扣；慈善團體曾懷疑是否涉及不法，由警方將代辦者依詐欺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。