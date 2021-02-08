調查局28人異動 吳以公升任北市調查處副處長
調查局今發布人事異動，現任北部地區機動工作站主任吳以公辦案出色，如偵辦立委涉行賄案等，將升任台北市調查處副處長。
查緝假訊息有功的資安工作站主任張尤仁將升任資通安全處副處長。調查局最新一波副處長、專門委員、簡任督察、主任、副主任名單，牽動28人，將於3月5日到職。
這次異動名單如下：
1.幹部訓練所副主任潘國榮調任研究委員會研究委員。
2.通訊監察處副處長王金貴調任研究委員會專門委員。
3.借調法務部部長室辦事沈逸宏調任秘書室主任。
4.基隆市調查站主任許銘侑調任國家安全維護處副處長。
5.苗栗縣調查站主任吳宗杰調任經濟犯罪防制處副處長。
6.南部地區機動工作站主任連震宗調任毒品防制處副處長。
7.嘉義縣調查站主任黃建華調任毒品防制處副處長。
8.屏東縣調查站主任褚延平調任洗錢防制處副處長。
9.洗錢防制處專門委員許定家調任洗錢防制處副處長。
10.資安工作站主任張尤仁調任資通安全處副處長。
11.新竹縣調查站主任梁式榮調任國內安全調查處副處長。
12.宜蘭縣調查站主任洪良元調任國內安全調查處副處長。
13.洗錢防制處副處長段繼開調任國際事務處副處長。
14.雲林縣調查站主任歐陽泓調任保防處副處長。
15.保防處專門委員凌文興調任保防處副處長。
16.嘉義市調查站主任陳仁龍調任諮詢業務處副處長。
17.新竹市調查站主任楊聖城調任通訊監察處副處長。
18.總務處簡任秘書蕭天恩調任總務處副處長。
19.國內安全調查處專門委員（情整中心主任）王光齊調任台北市調查處副處長。
20.北部地區機動工作站主任吳以公調任台北市調查處副處長。
21.秘書室專門委員（兼國會聯絡組主任）李文義調任新北市調查處副處長。
22.國家安全維護工作站主任張育瑞調任新北市調查處副處長。
23.彰化縣調查站主任劉清安調任幹部訓練所副主任。
24.國家安全維護處副處長于國慶調任彰化縣調查站主任。
25.國內安全調查處副處長秦少興調任督察處簡任督察（局本部駐區）。
26.督察處簡任督察（局本部駐區）鄭國揚調任督察處簡任督察（桃園市駐區）。
27.毒品防制處副處長謝發瑞調任督察處簡任督察（新北市一駐區）。
28.台東縣調查站主任考掄元調任總務處專門委員。
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