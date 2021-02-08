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8成民眾不滿石木欽案 司法院全面清查違失法官

中央社 / 台北8日電

民團今天指近8成民眾不滿司法院石木欽案處置。司法院回應表示，虛心聆聽各界意見，會持續自我檢討，現正全面調查所有疑似涉及違失法官，於3個月內完成調查報告，絕不包庇。

此外，法務部官員今天表示，1月18日公布調查報告認定前檢察官羅榮乾接受邀宴74次、收襯衫8次為最多，情節非輕，有司法懲戒必要，已訂於春節假期後的19日召開檢察官人事審議委員會，決議羅榮乾是否送監察院；現正全面調查所有疑似涉及違失檢調人員，最短時間內完成調查報告。

全案緣於，前公懲會委員長石木欽被控任最高法院法官、庭長與台灣高等法院院長任內，為富商翁茂鍾就訴訟案件提供法律意見，並多次接受招待等；司法院人事審議委員會決議將石木欽移送監察院審議，監察院去年彈劾石木欽，案件目前由懲戒法院職務法庭審理中。監察院去年9月公布石木欽案，爆出司法檢調人員與翁茂鍾不當接觸。

台灣陪審團協會今天上午公布對於司法院處理石木欽案結果、司法信賴度、司改成效等民調結果，台灣陪審團協會理事長陳為祥說，有65.7%的民眾認為司法體系中的不當飲宴及收禮行為是普遍現象，79.5%民眾不滿意司法院的處理方式。陪審制度能防止檢察官的濫權，也讓法官更加中立專業，因為有罪與否的判定由陪審團來決定。

司法院提出4點回應，首先，對於少部分法官於10餘年甚至20年前的不當違失行為，司法院將以最嚴肅的心情面對，絕不包庇、護短。

其次，司法院以勿枉勿縱的嚴正態度，將全面調查所有疑似涉及不當違失行為之法官，並於3個月內完成調查報告，將報告送交人事審議委員會（成員包含外部委員及基層法官）進行審議，同時將人審會決議應進行懲戒、懲處的法官名單全面公開。

第三，對於各界的意見，司法院均虛心聆聽，也會持續自我檢討。

最後，國民法官制度擷取了陪審制優點、也參考了參審制精神，是最符合國內法律體系、也最為穩健的第一步，制度於2023年正式施行後，司法院將以6年為期進行成效評估，以作為制度後續修正、前進的依據。

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