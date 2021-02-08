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NCC年前斬52台移頻案 稱CNN講英語不符收視習慣

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

繼中嘉將寰宇移頻52台一案撤案後，國家通訊傳播委員會（NCC）今（8）日召開年前最後一次委員會，將大豐、TBC旗下多家系統商，與地方系統商世新、國聲所送交的CNN、FRANCE 24替補52台案，正式予以駁回，理由是「以全外語發音的外國新聞頻道，安插置國內新聞頻道區塊間，難符合有線電視消費者收視慣性」。

在中嘉主動撤回寰宇新聞台移頻到52台的申請之後，就剩下大豐、TBC旗下系統商申請以CNN補位、和地方系統商世新、國聲申請由英語發音的法國新聞台FRANCE 24移頻等案，其他系統商在去年就選擇空頻。今日駁回CNN、FRANCE 24後，尚無新案送進NCC。

對於駁回CNN、FRANCE 24的理由，NCC表示，CNN International與FRANCE24都是外國新聞頻道，並以外語發音，雖頻道屬性同為「新聞」，但第49頻位至第58頻位目前都是國內新聞頻道區塊，並已定頻多年，消費者已經習慣在這個頻道區塊中獲取在地重要時事、公共資訊等訊息，「長年以來已形成重要收視習慣」。

NCC認為，假如將全外語發音的外國新聞頻道，安插在國內新聞頻道區塊間，消費者還需要「重新適應時間」，「難以符合有線電視消費者收視慣性」，因此不予許可。

NCC強調，有關基本頻道新增、停播及位置異動，依據「有線廣播電視法」，NCC須檢視系統經營者頻道規劃是否符合區塊化，並就是否增進或維持整體市場競爭、消費者權益、頻道內容多樣性及其他公共利益等四面向進行綜合考量。

NCC說明，新聞頻道區塊向來是消費者最常收看的頻道類型，為消費者獲得公共資訊、時事報導等資訊的來源，因此第49頻位至第58頻位屬於重要區塊，因此上架第52頻位的新聞頻道必須審慎考量，才能對消費者權益有正面助益。

NCC CNN

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