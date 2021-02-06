桃園成疫情震央消防勤務繁重 1月救護量破萬件歷年最高

部桃群聚讓桃園市成疫情震央，桃園市消防局頻繁支援載送勤務繁重外，1月接連寒流更讓單月救護出勤量首度破萬件，平均每天出勤338件，是歷年來最高；有隊員剛載送確診個案在家自主健康管理，坦言工作辛苦、怕傳染給家人，但能在防疫期間奉獻己力，仍認為不會辛苦，挺得住！」

消防局統計，今年1月全市緊急救護出勤1萬484件，是歷年來首度單月破萬件，平均每天出勤338件，相較去年1月同期的9367件，增加1117件，成長約12％，再和去年月平均8738件相比，增幅高達2成。

消防局分析，數量遽增可能和1月連續寒流、下雨有關，因天冷可能促發心血管疾病、中風或呼吸道問題。民眾若突有胸悶、胸痛、呼吸困難，冒冷汗等心臟病症狀，或發生單側肢體無力、麻木、臉部表情不對稱，口齒不清等中風前兆，應儘速就醫。

部桃群聚感染影響，消防局也頻繁協助患者轉診、載運確診個案，以及居家隔離、居家檢疫對象到指定醫院，直到後期擴大匡列者就醫需求，消防隊員都得著全身防護衣投入支援。