年節到！ 食藥署稽查出爐 年菜餐廳放逾期食材罰六萬
下周就是民眾最期待的春節，家戶也陸續採買各項年節食品和餐廳年菜。衛福部食藥署去年底啟動春節複合式稽查專案，除了一般年貨大街，也將網購和年菜餐廳納入稽查，今公布稽查結果，宜蘭川湯春天旗艦館的享享餐廳因查獲逾期食材上榜，遭罰新台幣六萬元。
食藥署去年底針對食品製造業者、販賣業者以及餐廳進行稽查。食品製造業者稽查46家，133件食品中有6件未符合規定；另針對158件食品和原料進行衛生標準檢驗，有一件黑木耳農藥殘留不符規定，已移交衛生局追查來源廠商。
針對食品販售業，稽查285家賣場、超市、量販店及年貨大街等行，查核1024件食品，有8件標示不合格；另抽驗生鮮蔬果、畜禽水產品、色澤鮮艷節慶食品及花生製品等共1662件，其中38件農藥、重金屬或食品添加物等檢驗結果不符合規定，裁罰新台幣三萬至六萬元不等。
另外，年菜餐廳業者稽查56家，宜蘭川湯春天旗艦館的享享餐廳查獲貯存逾期食品，已裁罰新台幣六萬元。
食藥署北區管制中心科長魏文進表示，依據每年的春節專案稽查來看，食品業者在衛生標準等檢驗上的違規都低於百分之一，但食品標示部分的違規，包括未標有效日期、廠商以及標示字體大小不符規定等，仍達百分之二左右，是還需要加強的部分。
他提醒，民眾購買春節食材及飲食時，應找有信譽的商家購買，並注意外觀是否有包裝破損、發霉或顏色過於鮮豔，及注意氣味是否出現刺鼻、酸臭或腐敗等異常情形，以及留意包裝標示是否完整，安心享食過好年。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言