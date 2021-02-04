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年節到！ 食藥署稽查出爐 年菜餐廳放逾期食材罰六萬

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
食藥署針對年貨食品製造業、販賣點以及餐廳進行稽查。圖／本報資料照
食藥署針對年貨食品製造業、販賣點以及餐廳進行稽查。圖／本報資料照

下周就是民眾最期待的春節，家戶也陸續採買各項年節食品和餐廳年菜。衛福部食藥署去年底啟動春節複合式稽查專案，除了一般年貨大街，也將網購和年菜餐廳納入稽查，今公布稽查結果，宜蘭川湯春天旗艦館的享享餐廳因查獲逾期食材上榜，遭罰新台幣六萬元。

食藥署去年底針對食品製造業者、販賣業者以及餐廳進行稽查。食品製造業者稽查46家，133件食品中有6件未符合規定；另針對158件食品和原料進行衛生標準檢驗，有一件黑木耳農藥殘留不符規定，已移交衛生局追查來源廠商。

針對食品販售業，稽查285家賣場、超市、量販店及年貨大街等行，查核1024件食品，有8件標示不合格；另抽驗生鮮蔬果、畜禽水產品、色澤鮮艷節慶食品及花生製品等共1662件，其中38件農藥、重金屬或食品添加物等檢驗結果不符合規定，裁罰新台幣三萬至六萬元不等。

另外，年菜餐廳業者稽查56家，宜蘭川湯春天旗艦館的享享餐廳查獲貯存逾期食品，已裁罰新台幣六萬元。

食藥署北區管制中心科長魏文進表示，依據每年的春節專案稽查來看，食品業者在衛生標準等檢驗上的違規都低於百分之一，但食品標示部分的違規，包括未標有效日期、廠商以及標示字體大小不符規定等，仍達百分之二左右，是還需要加強的部分。

他提醒，民眾購買春節食材及飲食時，應找有信譽的商家購買，並注意外觀是否有包裝破損、發霉或顏色過於鮮豔，及注意氣味是否出現刺鼻、酸臭或腐敗等異常情形，以及留意包裝標示是否完整，安心享食過好年。

春節 年貨大街 衛生局

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