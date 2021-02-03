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52台年前確定無台補位 NCC強調審酌標準將一致

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
NCC發言人翁柏宗。 聯合報系資料照片／記者顏凱勗攝影
NCC發言人翁柏宗。 聯合報系資料照片／記者顏凱勗攝影

沒有了中天新聞的52台空了近兩個月，確定將繼續「消失到年後」。除了中嘉把原本的申請撤回之外，其他替代頻道申請案，國家通訊傳播委員會（NCC）皆未審議完成。NCC發言人翁柏宗今（3）日強調，替補頻道申請案會持續綜合考量市場競爭、消費者權益、內容多元、與公共利益四面向，「沒有比重差別」，也不是評分表，委員將會用一致的標準來審酌每個替補案。

翁柏宗表示，上周五中嘉主動撤回寰宇新聞台移頻到52台的申請，現在剩下TBC、大豐申請以CNN補位、和地方系統商世新、國聲申請由法國新聞台FRANCE 24移頻的案子，傳聞要重新以華視新聞資訊台替補的中嘉，還沒提出新的申請案。他說，本周一晨報內部有交換過意見，會盡快排委員會審議。不過，今日已經是農曆年前最後一次例行委員會。

不僅是消費者，各新聞台也都很關切「到底由誰補位」，以及NCC是否將用各種解釋方法，最後只會讓華視過關。翁柏宗強調，NCC委員將按照法規中，市場競爭、消費者權益、內容多元、與公共利益四個面向討論，除此之外，例如考量到英文新聞台進入國內新聞區塊會不會調性不合等疑慮，「收視習慣」也會是委員的關切重點。他指出，委員將用一致的標準審酌，更重申「NCC不宜、也不會介入商業機制」。

雖然中嘉還未送交華視替補案，但外界仍關心華視的虧損問題，翁柏宗指出，NCC不會去評量其財務，僅會了解候選頻道是否有資金能支撐其製播計畫。

至於NCC之前提出要看替補頻道的自製率、新播率，根據NCC提供的統計數據，華視新聞資訊台2019年新播率為49.62%，和台視新、中視、民視等四家無線新聞台比起來，排名倒數第二；自製率部分，2019年華視新聞資訊台自製率有96.87%，無線新聞台中最高的是台視、第二為民視，華視排第三。

NCC

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