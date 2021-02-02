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52台之爭中嘉倒戈華視 寰宇：深表不解及遺憾

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

中天新聞台遭國家通訊傳播委員會（NCC）下架、離開有線電視之後，52台已經空了近兩個月，所有替代頻道申請案，NCC都遲遲未審議完成。昨（1）日NCC證實，原計畫以寰宇新聞台替代的中嘉，已經撤案，外傳將改由NCC主委陳耀祥曾公開點名支持的華視補位。突然遭「未審先判出局」，寰宇新聞台回應「深表不解及遺憾」。

面對中嘉撤件，寰宇新聞台董事長王志隆深感遺憾，他表示「這對台灣的觀眾，及台灣有線電視系統業者都將是極大的損失」。

王志隆以「酒香不怕巷子深」勉勵新聞台團隊，期許團隊們「秉持初衷持續提供給觀眾深度客觀、公正及清新的優質國際新聞，並持續致力於新聞深化及中立客觀的報導。」同時感謝一路支持的觀眾，強調會秉持「讓台灣認識世界 讓世界認識台灣」的創立初衷繼續努力。

中嘉旗下十二家系統商，在兩個多月前就已送件要用自家代理的寰宇新聞台，補上五二台的空缺。翁柏宗證實，中嘉已經在上周就撤回這件申請案，但關於外傳中嘉將換成以華視替代，NCC尚未收到新的申請、不清楚業者規劃，也強調沒有介入有線電視系統商的決定。

NCC 寰宇新聞台 陳耀祥

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