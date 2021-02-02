臺大專業管理類研習班「大數據與商業分析」 系列課程招生中

圖／臺大進修推廣學院提供

職場上，唯有不停進修才能保持不敗地位，同時增加自己對企業的價值，人生的目標！臺大精心開設專業管理研習班課程，您絕不能再錯過！

當今數位時代下，藉由大數據和各種資訊科技，為企業實現了以顧客為中心的行銷策略，可以協助企業掌握顧客網路旅程，強化顧客關係，進而提升企業的各項營運成果。臺大進修推廣學院開辦的「大數據與商業分析：行銷篇」將從數據的角度出發，善用AI工具規劃品牌行銷，介紹各種重要的數位行銷策略，包括跨入數位行銷的四大步驟、社群、廣告、電子商務、以及客群經營等，配合豐富的產業案例，帶領同學進入大數據行銷的殿堂。本課程將於110年3月19日及3月26日全日授課，歡迎有興趣者把握機會報名參加。

我們發現在過去的重大疫情過後，往往出現一波波的改革浪潮，如過去黑死病在人類歷史蒙上一層恐怖的色彩，接續出現的則是耀眼輝煌的文藝復興時代。在今年發生的新冠疫情，讓全球陷入恐懼與動盪，各國無不致力疫苗與藥物研發，近日隨著研發成果進展，逐漸嶄露曙光，我們也應開始關注在這波疫情過後，可能帶來的轉變與契機。臺大「新世紀文藝復興」研習課程，自110年3月4日起每週四晚上授課，該課程由臺大商學研究所江炯聰教授特邀輔仁大學校長江漢聲、考試院考試委員楊雅惠、資策會產業情報研究所資深產業分析師兼產品經理朱師右及臺大外文系副教授王寶祥長等連袂共同授課。110年2月5日前完成報名繳費者可另享早鳥優惠。

成功演說者的自信與魅力，其關鍵之一來自於強有力的肢體表情。臺大進修推廣學院近期特邀華人世界第一位留美獲得戲劇導演博士的臺灣大學朱靜美教授開辦「演講的藝術—肢體表達篇」課程，引導學員肢體開發，並透過影片案例的賞析掌握肢體動作的優劣如何影響演講的成果，藉由親身實作的改寫，找出最適合自己的演講台風。本課程於110年3月11日及3月18日全日授課，110年2月20日前完成報名繳費者可享早鳥優惠。

【臺大專業管理類研習班】