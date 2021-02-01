彰化淪非法廢棄物棄置天堂 立委籲檢討廢清法

廢棄物傾倒狀況愈來愈嚴重，民進黨立委洪申翰等今舉行記者會揭露彰化縣不少農牧及魚塭用地，成為外縣市廢棄物棄置的目標，包括營建廢棄物、砂石、土石等皆在當地被任意丟置，淪非法棄置天堂，呼籲廢棄物應有制度性的解決，納入廢清法的修法檢討。

民進黨立委洪申翰、黃秀芳，以及彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君今舉行「垃圾到底從哪裡來？彰化廢棄物亂象」記者會。洪申翰指出，在彰化縣芳苑鄉等處，發現大量廢棄物傾倒在農牧用地，甚至埋進農地、魚塭當中，再倒上一層表土覆蓋做掩飾。

吳慧君表示，彰化近年來遭濫倒廢棄物的情況愈發嚴重，她指出，彰化環盟3年前即檢舉一處在大城鄉假借蓋雞社的名義，實際非法棄置有害事業廢棄物的案例，堆積高達兩層樓高，源頭追溯來自桃園，但3年後還沒有完全清除；而在王功的養殖專業區，也有多處魚塭，堆置大量建築廢棄物及廢土，超過一年以上，也未清除。

她說，近期有多位民眾陳情，包括大城鄉、芳苑鄉多處農地有非法棄置的狀況，短短5公里的路上就有超過20處農地，幾乎是沿路棄置；去年10月中，彰化環盟也向彰化縣環保局檢舉31處農地及魚塭疑遭非法回填不明廢土，但環保局僅用目測，或採樣表面土，不曾開挖採樣。

吳慧君質疑，實地探勘可以發現當地非法棄置的廢棄物，有各式各樣不同的爐渣，還有疑似含重金屬的污泥，而附近都是農地，質疑有沒有可能滲透到農地，甚至地下水當中？

吳慧君表示，北彰化已經被農地工廠占據，如今南彰化的農地又被非法廢棄物染指，而南彰化的農漁產品是銷售到全台各地的，恐構成食安破口。

洪申翰表示，廢棄物的問題已是系統性的問題，希望環保署要修廢清法，不能關在辦公室裡修法，要實際了解情況；黃秀芳則呼籲，當地應架設攝影機，看到底是誰在亂丟事業廢棄物，也希望中央和地方應強化稽查能力。

民團與立委最後提出4點訴求，包括地方政府應與環保署督察總隊成立專案做系統性的處置；彰化縣政府應建立一套完整檢舉、查察、採樣檢驗與裁罰的處置方式，並有透明的資訊公開機制供民眾查詢；對已發生的不法堆置或填埋，中央與地方應研擬明確的責任追溯與回復機制；營建署與環保署應重新檢討營建廢棄物的申報、流向追蹤，從源頭管理停止不法清運，並將法規不足處納入廢清法修法內容。