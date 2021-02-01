【重磅快評】從七等生爭議到李永得笑柄 誰還台灣公道

「他們在島嶼寫作」文學紀錄片系列以作家七等生為主題的「削瘦的靈魂」即將上映，片中以動畫重現七等生1960年代末曾引發爭議的著名短篇小說「我愛黑眼珠」。當年被視為敗德、道德淪喪的該作，今日早已得到應有的文學位置，有賴多年來無數識者力辯正名。

在「我愛黑眼珠」中，男主角逢洪水來襲，只顧救身邊妓女，不顧後來發現就在對面的妻子。論者或謂，這是典型存在主義式小說，呈現的是特殊生命境況下人的價值抉擇；也有謂主角是在洪水創造的特殊時空下，以救陌生妓女成就自我成為利他英雄，好拋開現實中靠妻子工作維生的自覺窩囊。

論者稱說的存在主義式弔詭情境，卡繆1942年「異鄉人」可說是先驅。小說中，男主角對母喪反應冷漠，未久又捲入朋友糾紛、開槍殺人，終被判死刑，但眾人控訴關鍵已非他殺人，而是對母喪的冷漠。

如此小說當年若發生在台灣，恐怕一開始就會像王文興「家變」初出版時，被指不孝、敗壞傳統倫理。但「異鄉人」有存在主義哲學大師沙特加持，被稱為存在主義文學經典，之後還獲諾貝爾文學獎。因為識者皆知，文學藝術想傳達的常常並非表面情節，而是那些未明說者；以「異鄉人」來說，真正想講的是僵化社會中人們處境之疏離與荒謬。

去年台北市立美術館「秘密南方：典藏作品中的冷戰視角及全球南方」展出梅丁衍「哀敦砥悌」（identity），作品以誇大讚詞或指控與台建交或斷交國家，是藝術家1996年以幽默方式凸顯台灣國際處境之作，歷年展出多次都獲好評。未料遭議員以字面意義解讀為「搧動仇外」，台北市長柯文哲還稱若逢外國抗議，要把北美館館長記過。在藝術界批評下，風波才稍歇。

藝文作品許多常是非寫實，這是藝術進展的必然突破，觀者也得有一定素養才能欣賞。但遇到過分保守或素養有限、又無謙虛學習胸懷者，早期就會生出「我愛黑眼珠」的爭議，或去年「哀敦砥悌」事件的笑話。

近來陸書審查風波，文化部長李永得稱對共產黨、解放軍或中國社科院的書，考慮加上識別，讓出版人紛指所有陸書本來就都是共產黨出版，社科院學術地位也很高，加識別將鬧出國際大笑話。資深出版人詹宏志也以早年從國外帶談中國經濟改革的書回台遭海關刁難的經驗，提醒李永得別以為建立規則後做事會很容易，因為相關工作者的水準極可能如早年查禁書那樣，都是哲學家漢娜．鄂蘭口中「平庸的邪惡」。

李永得身為文化部長，面對出版人解釋能始終不知是沒聽、聽不懂或堅持己見至此，顢頇程度已是歷來文化部、文建會首長之最。無法聽懂出版人強調要防衛中共文化入侵，最佳方式是提昇國民的自主思考判斷力而非禁書或加識別，這是李永得個人素養問題；遺憾的是，連此理解能力都無之人，是全國文化機關最高首長，這是國之悲哀。

過去多少優秀藝文作品遭文化素養不夠或囿於傳統觀念的個人抨擊，終會從歷史獲得公道。自由的當代台灣，今日恐因如此部長成為國際笑柄，誰來還台灣公道？