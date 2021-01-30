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指揮中心鬆口國內現有兩院內感染 擴大匡列候診區人員

部桃居隔婦人發燒 消防人員不敢大意著全套防護衣

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
衛生福利部桃園醫院爆發群聚感染，累計19人確診，其中1人不幸昨天晚上病逝，部桃現場今天採檢人數較少，有民眾搭乘救護車急診。記者陳夢茹／攝影
衛生福利部桃園醫院爆發群聚感染，累計19人確診，其中1人不幸昨天晚上病逝，部桃現場今天採檢人數較少，有民眾搭乘救護車急診。記者陳夢茹／攝影

衛生福利部桃園醫院爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心宣布，今天再添4確診，其中1人不幸昨天晚上病逝。部桃現場今天採檢人數較少，有名居家隔離的婦人出現發燒症狀，由救護車緊急送醫，消防人員著全套防護衣，採高規格防疫。

1輛救護車載著2名身穿全套防護衣到消防人員，包括護目鏡、N95口罩、連身型防護衣、手套及鞋套等裝備，消防人員下車後將1名婦人送進急診室，引起現場媒體關注與猜測。

據悉，該名婦人年約69歲，12日曾到過部桃，雖然被匡列後經採檢為陰性，但今天出現發燒症狀，相關人員不敢大意，緊急聯繫消防局提供醫療後送，將其載到部桃進一步採檢與治療。

另外，敏盛醫院今天也接到一名曾在部桃就醫的患者，今天有肺積水及呼吸喘等症狀，由於不敢大意，消防人員也都著全套防護衣等裝備，將患者載到醫院治療。

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

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