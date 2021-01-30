跟進中國加採肛篩菊篩屁篩提高確診率？指揮中心這樣說

新冠肺炎發生一年多來，各國快篩多採鼻咽、咽喉方式採檢，然而，中國近期為了提高確診率，傳出部分人員被加採肛門、糞便甚至女性生殖器官作為樣本，被問到是否聽說或跟進，指揮中心應變組副組長羅一鈞表示，會觀察加採差異，但目前沒有要跟進。

羅一鈞表示，新冠肺炎除了從呼吸道帶出病毒之外，病程期間，也會透過糞便、肛門排出，一般來說，從糞便排出病毒的時間會比呼吸道來得長，因此，咽喉、鼻咽採陰之外，從肛門採檢是可以輔助確診。

羅一鈞進一步說明，過去指揮中心也曾對解隔離前的民眾用糞便採檢過，發現糞便篩檢跟咽喉的差異沒太大，而且，肛門採檢要患者充分配合，採檢人員在過程跟病患的距離接觸更近，要穿的防護措施並不會少於鼻咽篩，目前中國大陸這樣的作法，也沒引起其他國家跟進，還是會觀察是否有其差異，但指揮中心尚不會加採肛篩作為配套。