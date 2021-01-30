快訊

羽球年終賽／直落二勝南韓天才少女 戴資穎五度晉決賽

歐盟採購疫苗混亂 陳時中坦承AZ主動聯絡交貨卡關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟進中國加採肛篩菊篩屁篩提高確診率？指揮中心這樣說

聯合報 / 記者陳碧珠陳婕翎／台北即時報導
中國近期為了提高確診率，傳出部分人員被加採肛門、糞便甚至女性生殖器官作為樣本，被問到是否聽說或跟進，指揮中心應變組副組長羅一鈞表示，會觀察加採差異，但目前沒有要跟進。圖為中研院檢測快篩試劑。 報系資料照片
中國近期為了提高確診率，傳出部分人員被加採肛門、糞便甚至女性生殖器官作為樣本，被問到是否聽說或跟進，指揮中心應變組副組長羅一鈞表示，會觀察加採差異，但目前沒有要跟進。圖為中研院檢測快篩試劑。 報系資料照片

新冠肺炎發生一年多來，各國快篩多採鼻咽、咽喉方式採檢，然而，中國近期為了提高確診率，傳出部分人員被加採肛門、糞便甚至女性生殖器官作為樣本，被問到是否聽說或跟進，指揮中心應變組副組長羅一鈞表示，會觀察加採差異，但目前沒有要跟進。

羅一鈞表示，新冠肺炎除了從呼吸道帶出病毒之外，病程期間，也會透過糞便、肛門排出，一般來說，從糞便排出病毒的時間會比呼吸道來得長，因此，咽喉、鼻咽採陰之外，從肛門採檢是可以輔助確診。

羅一鈞進一步說明，過去指揮中心也曾對解隔離前的民眾用糞便採檢過，發現糞便篩檢跟咽喉的差異沒太大，而且，肛門採檢要患者充分配合，採檢人員在過程跟病患的距離接觸更近，要穿的防護措施並不會少於鼻咽篩，目前中國大陸這樣的作法，也沒引起其他國家跟進，還是會觀察是否有其差異，但指揮中心尚不會加採肛篩作為配套。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

部桃綜合大樓納入環境採檢範圍 指揮中心：明天完成

企業自費採檢碰壁 指揮中心：無故採檢徒增恐慌

邱淑媞批案881沒回家大女兒就沒事？ 陳時中正面回應

北加主流株 部桃群聚半數驗出

相關新聞

歐盟採購疫苗混亂 陳時中坦承AZ主動聯絡交貨卡關

新冠肺炎疫情嚴峻，歐盟各國採購疫苗混亂，AZ疫苗甚至被要求優先提供英國，造成其他國家交貨受到排擠，對此，指揮中心指揮官陳...

跟進中國加採肛篩菊篩屁篩提高確診率？指揮中心這樣說

新冠肺炎發生一年多來，各國快篩多採鼻咽、咽喉方式採檢，然而，中國近期為了提高確診率，傳出部分人員被加採肛門、糞便甚至女性...

台南宣布3家精神護理之家、140家住宿型長照機構禁探病

台南市衛生局今天宣布，從2月1日到2月28日，轄內3家精神護理之家以及140家住宿型長照機構全面停止探病，建議家屬改採電...

防疫再升級 黃偉哲：台南140家長照及身障機構禁止探視

因應國內新冠肺炎疫情升溫，台南市政府26日公告全市36家醫院、103家護理之家停止探病，台南市長黃偉哲今天再宣布全是11...

中市已查核81家次居家檢疫替代所 落實防疫規範無缺口

台中市政府為提供無法於自宅進行居家檢疫的市民、在中市就學及就業者有合格安全的檢疫場所，依據中央流行疫情指揮中心規範指引成...

台灣疫苗晚 侯友宜：透過任何形式做好溝通早拿到疫苗

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，台灣民眾施打新冠肺炎疫苗較其他國家晚，已是必然。新北市長侯友宜今天上午參加汐止自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。